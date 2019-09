Krippehna feiert Jubiläen von Feuerwehr und der Gemeinde

Krippehna

Zu einer Reise in die Vergangenheit der Feuerwehr und der Ortschaft Krippehna lädt die Freiwillige Feuerwehr Krippehna am Wochenende ein. Der Festumzug, der am Sonnabend um 14 Uhr am Noitzscher Weg startet, bildet den Höhepunkt des dreitägigen Festes, mit dem gleich zwei Jubiläen gefeiert werden. „Neben 125 Jahren Freiwillige Feuerwehr wollen wir auch 625 Jahre Ortschaft Krippehna feiern“, so Ortsvorsteher und Feuerwehrkamerad Mirko Held, der wie die Wehrleiterin Charleen Lamczyk auch dem Festausschuss der Kameraden angehört.

Feuerwehrspritze wird von Pferden gezogen

Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit einer Festsitzung für geladene Gäste. Der Kamerad und ehemalige Wehrleiter Wolfgang Engel kennt sich insbesondere mit der Geschichte der Krippehnaer Wehr bestens aus. „Sie wurde 1894 von Bauern und Einwohnern gegründet, nachdem das Dorf in den beiden Jahrhunderten zuvor zweimal fast komplett abgebrannt war. Die Zeit für die Gründung einer Wehr war damals dann einfach reif“, schätzt er ein. „Eine alte voll funktionsfähige Feuerwehrspritze von 1886, die am Sonnabend von Pferden gezogen wird, erinnert an die Anfangszeit und ist unser ganzer Stolz“, erzählt Wolfgang Engel. Insgesamt werden rund 30 Fahrzeuge, darunter vor allem historische Landtechnik, bei dem von der Schalmeienkapelle Krippehna angeführten Festumzug dabei sein.

Spiel, Spaß, Konzert und Tanznacht folgen

Nach dem Festumzug warten Spiele mit der Kübelspritze, aber auch Kinderreiten und -schminken, Hüpfburg, Büchsenschießen oder auch ein Auftritt der Tanzgruppe Minihips auf die Gäste. 16 Uhr startet zudem ein lockerer Angriffslauf um den Pokal, im Schalomhaus kann die Ortschronik eingesehen werden. 17 Uhr wird die historische Handdruckspritze vorgeführt. 18 Uhr spielt Norbert Britze auf der 2018 restaurierten Hähnel-Orgel der Krippehnaer Kirche bevor 20 Uhr die Tanznacht mit Tom Twist beginnt. In dem Zusammenhang möchte Mirko Held auch ein Dankeschön loswerden. „Dass wir als 400-Einwohner-Ort dieses Fest stemmen können, verdanken wir neben Mitgas vielen ortsansässigen Krippehnaer Firmen.“ Das Fest selbst klingt am Sonntag nach dem Festgottesdienst mit einem um 10 Uhr beginnenden Frühschoppen aus, bei dem der Posaunenchor und der Männerchor Krippehna sowie ein Kinderflohmarkt für Abwechslung sorgen.

Von Ilka Fischer