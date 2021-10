Krippehnas Dorfgemeinschaftshaus ist eröffnet

Krippehna

Wenn ein Engel für das Wetter sorgt, muss es einfach klappen. „Als feststand, dass die Eröffnung des Dorfgemeinschaftshauses Krippehna Anfang Oktober sein soll, habe ich mich spontan bereit erklärt, für das richtige Wetter zu sorgen“, erklärte jedenfalls Wolfgang Engel mit einem Schmunzeln.

Wolfgang Engel Quelle: Ilka Fischer

Und das hat ganz offensichtlich funktioniert. Die 400 Krippehnaer, die alle eine persönliche Einladung erhalten hatten und diese überwiegend annahmen, konnten jedenfalls die Erfüllung ihres lang gehegten Traumes bei bestem Sonnenschein und später in einer milden Nacht bis in den nächsten Morgen feiern.

Eine perfekte Lösung

Der 71-jährige Wolfgang Engel erzählte: „Es war viele Jahre ein großes Ärgernis, dass wir als Feuerwehrkameraden keinen Raum und vor allem auch keine Toiletten hatten. Mit dem Dorfgemeinschaftshaus in direkter Nachbarschaft zur Feuerwehr wurde nun eine perfekte Lösung gefunden.“ Er selbst habe auch an der Optik mitgewirkt und findet, dass sich das Dorfgemeinschaftshaus gut ins Ortsbild einfügt.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über den Raum, in dem man sich auch im Winter trocken und warm treffen kann, freut sich natürlich auch Lars Hillebrand. Der aktive Feuerwehrmann hat aber auch den schönen großen Vorplatz im Blick. „Damit können wir jetzt die Technik auch mal komplett auf einer großen sauberen Oberfläche auspacken, was die technische Ausbildung vereinfacht“, lobte er.

Lars Hillebrand Quelle: Ilka Fischer

Zehnjähriger Kampf

Insgesamt zehn Jahre haben die Krippehnaer, um das Dorfgemeinschaftshaus gekämpft, zu deren Eröffnung der hiesige Posaunenchor den Ton angab. „Vor über einem Jahrzehnt“, so hob Ortsvorsteher Mirko Held (48) in seiner kurzen Eröffnungsrede hervor, „hat sich die Gemeinde Zschepplin mit dem Kauf des leerstehenden Gasthofes zu diesem Projekt bekannt.“

Mirko Held Quelle: Ilka Fischer

Doch es mussten eben noch etliche Jahre vergehen, ehe Zschepplin für das 500 000-Euro-Projekt über das Programm vitale Dorfkerne eine Förderung bekam. Der einjährige Bau des Hauses, das übrigens mit Abwärme aus der Biogasanlage der Agrargenossenschaft Krippehna beheizt wird, fiel dagegen kaum ins Gewicht.

Kirche und Stahlbau-Firma halfen

Bisher hatten die 400 Krippehnaer, die nach dem Verkauf des ehemaligen Kindergartens vor vier Jahren kein einziges kommunales Gebäude mehr hatten, nur auf das Shalomhaus ausweichen können. „Wir haben zudem“, so Verena Meißner, „auch gern im Stahlbau Krippehna-Eilenburg unseren Versammlungsraum zur Verfügung gestellt.“ Doch ein Dorfgemeinschaftshaus, so die Gesellschafterin des Unternehmens mit 26 Leuten, sei doch schon mal was anderes.

Verena Meißner. Quelle: Ilka Fischer

Förderverein und Feuerwehr versorgen

Dass die gute Zusammenarbeit mit der Kirche trotzdem bleibe, davon ist die 60-Jährige zudem überzeugt. Sie selbst sei ja auch im Förderverein der evangelischen Kirche Krippehna aktiv. Und dieser habe gern die Federführung bei dem Kuchenbasar zur Eröffnung des Dorfgemeinschaftshauses übernommen.

Sportgruppe als Wunsch

Die Bons für den Kuchen wie auch für das Deftige vom Feuerwehr-Grill verteilte Peggy Schulze. „Ich kann mich sogar noch vage daran erinnern, wie wir hier in dem ehemaligen Gasthof Kinder-Weihnachtsfeiern hatten“, erzählte die 37-Jährige nebenbei.

Peggy Schulze Quelle: Ilka Fischer

Doch der Ortschaftsrätin schweben nicht nur Weihnachts- und sonstige Feiern in dem Gebäude vor. „Es wäre toll, wenn wir auch eine Sportgruppe ins Leben rufen könnten.“ Und dies, so lässt die Aufbruchstimmung zur Eröffnung durchaus vermuten, muss ja nun nicht unbedingt zehn Jahre dauern.

Von Ilka Fischer