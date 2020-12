Krippenspiel im Lockdown: Bad Dübens Weihnachtsgeschichte geht online

Bad Düben

Heiligabend ist die Bad Dübener Stadtkirche Sankt Nikolai eigentlich proppevoll. Die evangelische Kirchgemeinde führt die traditionelle Weihnachtsgeschichte aufführt. Auch anno 2020 sollte das so sein. Eigentlich. Aber Corona machte wie vielen anderem auch dem Krippenspiel an Weihnachten einen Strich durch die Rechnung. Henriette Lippold ist seit 2006 für das Stück verantwortlich. Die „Soko Leipzig“ - Producerin und Macherin des Bad Dübener Landschaftstheater schreibt Jahr für Jahr das Krippenspiel. „Ich habe in diesem Jahr im Vorfeld vorsichtshalber gleich drei Stücke auf Papier gebracht. Ein normales, eins mit Szenen in und vor der Kirche sowie eine Corona-Variante online“, sagte die 39-Jährige.

Verschiedene Aufführungs-Varianten wurden diskutiert

Fest steht – nichts ist so wie sonst. Keine volle Kirche an Heiligabend. Ein Krippenspiel gibt es dennoch. „Wir haben lange überlegt und verschiedene Varianten diskutiert. Aber eine Live-Aufführung ist wegen Corona nicht verantwortbar. Doch ganz ohne geht es natürlich auch nicht. Denn die Tradition verpflichtet irgendwie. Und es gibt für alles immer eine Lösung. Deshalb kommt das Krippenspiel diesmal online zu jedem nach Hause“, verriet Lippold.

Zu sehen ist das Stück vom 24. Dezember bis 6. Januar

Geplant ist, das Stück als Online-Darbietung auf der Internetseite der evangelischen Kirche Bad Düben sowie bei youtube zu zeigen. Dort soll es vom 24. Dezember, 15 Uhr, bis zum 6. Januar abrufbar sein. Und es wird an nichts fehlen. „Es sind 20 altbekannte Gesichter dabei. Es wird die klassische Weihnachtsgeschichte mit einem aktuellen Touch erzählt und alles dauert rund eine halbe Stunde“, kündigte Lippold an.

Statt live in der Kirche Dreh im Wohnzimmer

Dennoch war es nicht einfach, die Geschichte ins Internet zu bekommen, weil ein Live-Dreh in der Kirche nicht möglich war. Die einzelnen Szenen wurden bei jedem Mitspieler zu Hause aufgenommen. „Ich bin so wahnsinnig stolz, das sich alle getraut haben, diese Idee zu verwirklichen und sich, zugegebenermaßen mit der nicht immer einfachen Computertechnik, auseinanderzusetzen. Wir haben völlig neue Wege mit dem Krippenspiel beschritten und sind glücklich, was herausgekommen ist. Mehr möchte ich nicht verraten. Einfach an Heiligabend 15 Uhr den Computer einschalten“, so Henriette Lippold.

Henriette Lippold – vom Schaf zur Textschreiberin

Das Bad Dübener Krippenspiel und die geborene Kurstädterin und TV-Producerin gehören seit 33 Jahren zusammen. Damals, mit gerade mal sechs Jahren, hatte Henriette als Schaf ihre Premiere beim Krippenspiel. Doch bis zur ersten richtigen Sprechrolle dauerte es noch ein ganzes Weilchen. Denn der damalige Pfarrer Christoph Werner schickte ausschließlich Erwachsene auf die Kirchenbühne. „Trotzdem war ich mächtig stolz, zwischen so vielen Großen mitspielen zu dürfen. Sieben Jahre später war bekam ich meine erste richtige Rolle. Es war der Engel“, lachte die 39-Jährige.

2006 drohte das Aus fürs Krippenspiel

2006 wurde dann alles ganz anders. Die Stadtkirche wurde umfangreich renoviert und das Krippenspiel musste in die Bad Dübener Ortsteile ausweichen. Das Krippenspiel lief Gefahr, als alljährliches Heiligabend-Ritual zu verschwinden. „Ich war geschockt. Weihnachten ohne Krippenspiel. Das geht nicht. Und so kam es dazu, dass ich mein erstes Stück zu Papier und in die Kirche brachte“, erinnerte sich Lippold.

15 Stücke stammen schon aus der Feder von Henriette Lippold

Mittlerweile sind viele Jahre vergangen und das 15. Stück ist geschrieben. Mit viel Liebe, jeder Menge Aktualität und einer ordentlichen Portion Lokalkolorit. Erst recht in Coronazeiten. Henriette Lippold und ihrem Team sollte es sicher wieder gelingen, am Heiligen Abend die Menschen eine ganze Stunde in ihren Bann zu ziehen.

Das soll auch in diesem Jahr sein. Um so mehr freuen sich alle auf das kommende Jahr, um Heiligabend in Sankt Nikolai das 16. Stück aus der Feder von Henriette Lippold zu spielen. Dann hoffentlich wieder live.

www.evangelische-kirche-bad-dueben.de

Von Steffen Brost