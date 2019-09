Handelsverband warnt vor zwei weiteren großen Märkten in Eilenburg

Eilenburg

Der Handelsverband Sachsen warnt vor der Ansiedlung von zwei weiteren großen Verbrauchermärktenin der Stadt Eilenburg. Würde Kaufland, wie beabsichtigt, im Osten der Stadt eine Filiale mit rund 4000 Quadratmeter Fläche eröffnen und Edeka im Zentrum ein E-Center mit 3120 Quadratmeter Fläche bauen, hätte dies erhebliche Auswirkungen auf die Nahversorgungslage in der Stadt.

Gutachten zeigt Szenario

Wie Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen für die Region Westsachsen sagte, müssten bestehende Verbrauchermärkte im Gabelweg (nah & frisch), in der Grenzstraße ( Rewe) und Puschkinstraße (Norma) mit Umsatzrückgängen zwischen 26 und 31 Prozent rechnen. Engelmann-Merkel beruft sich dabei auf ein Fachgutachten aus dem Jahr 2018 von Dr. Lademann & Partner zur Neuausweisung eines Handelsstandortes in der Ziegelstraße, in dem das Szenario zweier nebeneinander bestehender Handelsstandorte (Schondorfer Mark und Ziegelstraße) aufgezeigt wurde. „Das Gutachten hat jetzt eine hohe Aktualität“, sagt Engelmann-Merkelvor dem Hintergrund, dass Kaufland und Edeka hartnäckig ihre Pläne für Eilenburg verfolgen.

Strukturbrüche in der Nahversorgung

Auch die Landesdirektion Sachsen sieht die Ansiedlung zweier großer Handelsketten kritisch: „Sowohl das von den Stadträten beschlossene Einzelhandelskonzept für die Stadt Eilenburg als auch das Gutachten von Dr. Lademann & Partner verweisen auf mögliche Strukturbrüche in der Nahversorgung. Das betrifft nicht die Nachbargemeinden, sondern das Netz der Nahversorgungsstandorte in der Stadt Eilenburg selbst“, teilte Sprecherin Mandy Peschang mit. Die Stadtverwaltung müsse sich nunmehr im Rahmen der Fortführung des B-Plan-Verfahrens zum Standort Ziegelstraße damit auseinandersetzen, „ob der neu eingetretene Umstand der Vermietung der Flächen am Standort Schondorfer Mark zu einer anderen Bewertung der Einzelhandelsstandorte in ihrem Einzugsgebiet führt“, so Peschang weiter.

Unternehmen nah & frisch sieht sich in Existenz bedroht

Hintergrund ist, dass bereits nah & frisch seine Existenz mit der Edeka-Ansiedlung bedroht sieht. Das Unternehmen betreibt 16 kleinere Märkte in Nordsachsen, so in Eilenburg und Doberschütz, und beschäftigt 150 Mitarbeiter.

Stadtverwaltung und Stadtrat halten indes an den Plänen für die Ziegelstraße (Edeka-Neubau) fest, da die Kommune davon ausgeht, dass der Handelsstandort Schondorfer Mark auf Dauer nicht wirtschaftlich betrieben werden könne. Die Immobilie, in die Kaufland ziehen und im April 2020 eröffnen will, steht seit der Marktkauf-Schließung Ende 2014 leer.

Von Nico Fliegner