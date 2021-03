Kritik im Stadtrat: Eilenburg fährt auf Verschleiß

Eilenburg

Die Stadt Eilenburg ist jetzt mit dem einstimmig beschlossenen Doppelhaushalt für die Jahre 2021/22 arbeitsfähig. Dabei war die Erstellung alles andere als einfach, weil die Kommune von weniger Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen ausgeht. In diesem Jahr werden es nach jetzigem Stand 2,7 Millionen Euro sein, im nächsten Jahr rund 3 Millionen Euro, die als Fehlbeträge ausgewiesen sind. Die zu erwartenden Einnahmen liegen jeweils bei rund 28 Millionen Euro. Auf der anderen Seite will Eilenburg kräftig investieren – 18 Millionen Euro sollen in den nächsten zwei Jahren ausgegeben werden, vornehmlich für Baumaßnahmen. Zudem will Eilenburg rund fünf Millionen Euro Kredit aufnehmen.

Lob für Haushalt, aber auch Bedenken

Die Vertreter der Stadtratsfraktionen lobten Kämmerin Ulrike Glück für die Haushaltsaufstellung und dankten ihr. Mit Blick auf die Jahre nach 2022 haben sie aber auch Bedenken. Wie wird Eilenburg dann finanziell dastehen? „Wir hoffen, dass die geplante Kreditaufnahme nicht in voller Höhe nötig sein wird“, sagt Mathias Teuber (SPD). „Der Haushalt stellt uns mehr noch für die Zukunft als für die aktuelle Haushaltsperiode vor schwierige Sparentscheidungen. Wir schöpfen heute aus dem Vollen, weil Investitionen in vorrangig Kitas und Schulen nötig sind und hoffen dabei auf zukünftig wieder besser Erträge. Den Grundstücksverkäufen stehen keine Grundstückskäufe gegenüber, so dass hier erneut ein Griff in die unendlich scheinende Schatulle des kommunalen Grundbesitzes getan wird. Dies ist keine nachhaltige Entwicklung“, so Teuber weiter.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fokus künftig auf Instandhaltung legen

Jürgen Prochnow (Die Linke) warnt, die Stadt dürfe „nicht auf Verschleiß wirtschaften“, sondern müsse auch „die Erhaltung des städtischen Vermögens stets im Blick behalten“. Von 2023 bis 2025 sollte der Instandhaltung mehr Beachtung geschenkt werden. Die Investitionen begrüßt der Linke-Fraktionschef indes. Es werde zwar geklotzt, aber auch gekleckert. So hätten Modulbauweisen wie in der Kita Heinzelmännchen immer den Anschein von etwas Zeitweiligem.

Auch Ellen Häußler (FWG) ist der Auffassung, dass die Stadt auf Verschleiß fahre, weil es die Haushaltslage nicht anders hergebe. „An höherer Stelle muss immer wieder hingewiesen werden, wie schlecht die Kommunen finanziell ausgestattet sind.“ Häußler nannte als Beispiel das Stadion in Eilenburg. Hier bestehe dringender Handlungsbedarf, ebenso bei verschiedenen Straßen, die in einem schlechten Zustand sind.

Von Nico Fliegner