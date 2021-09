Kritik von Anwohnern: Hier wird in Eilenburg gerast

Eilenburg

Auf Verkehrsprobleme in Eilenburg haben Bürger zur jüngsten Einwohnerversammlung im Stadtteil Ost aufmerksam gemacht. So entwickle sich die Uferstraße immer mehr zur Raserstrecke. Eigentlich gelte hier eine Beschränkung von 30 km/h. Zudem würde trotz Parkverbots wild geparkt, so eine Anwohnerin. Ähnlich prekär sei die Lage in der Straße Am Grünen Fink. Die Anfang 2019 fertig ausgebaute Straße ist als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen, was eigentlich Schrittgeschwindigkeit vorschreibt. Es werde aber gerast und überholt, kritisierte ein Anwohner.

Geschwindigkeitsanzeigen zeigen nur kurz Wirkung

Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) nahm die Hinweise mit. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes könnten angesichts verschiedener Brennpunkte in der Stadt, wie Fischerweg oder Brunnerstraße, nur bedingt wirksam werden. „Berechtigte Kritik höre ich auch aus der Sprottaer Landstraße.“ Maßnahmen wie das Aufstellen einer Geschwindigkeitsanzeige würden nur vorübergehend eine Verbesserung der Situation bewirken, dann reiße es wieder ein. „Es sind die Fahrzeugführer selbst“, appellierte Scheler auch an die Vernunft der Eilenburger.“

Von ka