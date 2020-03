Külz-Ring-Gestaltung in Eilenburg: Viele stimmen mit ab

Eilenburg

Die von der Stadtverwaltung Eilenburg gestartete Umfrage zur künftigen Gestaltung der Grünfläche an den Bushaltestellen im Dr.-Külz-Ring ist auf ein großes Echo gestoßen. Wie Katharina Eidner, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, auf Anfrage mitteilte, hätten sich viele Bürger an der Online-Abstimmung, aber auch per E-Mail oder Brief beteiligt.

Mit Brunnen oder ohne?

Drei Varianten stehen zur Abstimmung: Vorschlag eins: Die Platzgestaltung mit Erhaltung des Brunnens. Bei dieser würde die Holz-Sitzauflage entfernt und das Mauerwerk repariert werden.

Variante zwei sieht die Gestaltung ohne Brunnen vor. Hierbei ist vorgesehen, den alten Brunnen ersatzlos abzureißen. Die Fläche soll dann mit Betonpflaster und zwei runden Sitzbänken mit Holzauflagen zum Verweilen gestaltet werden. Außerdem soll es Blühbereiche geben, die mit einem Band aus verzinktem Stahl eingefasst werden.

Die dritte Variante ist eine Platzgestaltung mit neuem Wasserspiel. Diese Gestaltung sieht ebenfalls den kompletten Abbruch des Brunnens vor. Stattdessen soll die Fläche mit Betonpflaster und einem integrierten Wasserspiel, bestehend aus drei bis fünf Düsen, gestaltet werden.

Bisher keine Tendenz

Eine Tendenz zu einer der drei Varianten zeichne sich nach jetzigem Stand nicht ab. Die Abstimmungsergebnisse seien nach erstem Überfliegen „sehr gemischt“, so Katharina Eidner weiter. Das ist auch bei der LVZ-Umfrage zu dem Thema so. Hier sprachen sich 45 Prozent für den Erhalt des bestehenden Brunnens aus, 37 Prozent für ein neues Wasserspiel. 18 Prozent wollen eine Platzgestaltung ohne Brunnen.

Bei allen drei Varianten für die künftige Gestaltung wird der vorhandene Strauch-Wildwuchs im Bereich der Grünflächen entfernt und die erhaltenswürdigen Bäume wie Eiben und Magnolien bleiben bestehen. Das Ergebnis der Abstimmung wird dann den städtischen Gremien zur Verfügung gestellt. Eine Entscheidung für eine der drei Varianten trifft am Ende der Stadtrat.

Abstimmung läuft bis 27. März

Bis zum 27. März können die Eilenburger an der Abstimmung teilnehmen. Dazu können sie eine E-Mail an pressestelle@eilenburg.de schicken oder sich per Post an die Stadtverwaltung Eilenburg, Öffentlichkeitsarbeit, Marktplatz 1, 04838 Eilenburg wenden. Einfach schreiben: „Ich befürworte die Variante ...“

Von Nico Fliegner