Künstlerin Martina Hopf – von Dresden nach Eilenburg

Eilenburg

Die Sonne scheint in den kleinen Raum, der Martina Hopf als Atelier dient. An den Wänden hängen abstrakte Malereien in verschiedenen Farben und Formaten, Filzkunstwerke und „Mixed Media“; auf dem mit Farbklecksen bestückten Arbeitstisch liegt ein noch unfertiges Bild ohne Titel neben Pinseln und Acrylfarben. Ein echtes Künstlerinnenatelier, nur eben im kleineren Maßstab. Ihr Großstadtleben in Dresden gab Martina Hopf auf, um zu ihrem Mann nach Eilenburg zu ziehen – pünktlich zum Beginn der Corona-Pandemie.

Atelier und Laden in Dresden

Vor ihrem Umzug nach Eilenburg lebte Hopf 16 Jahre lang in Dresden, führte in der Kunsthof-Passage im Stadtteil Neustadt ein eigenes Atelier mit großem dazugehörigen Laden, in dem sie auch ihre eigene Kunst verkaufte. Dass die Kunst dereinst ihr Hauptberuf werden könnte, hätte die gebürtige Leipzigerin sich in ihrer Jugend aber nie träumen lassen. „Die Malerei war für mich immer ein Hobby, und ich dachte auch, das würde immer so bleiben.“

Künstlerin Martina Hopf arbeitet gerne auch mal auf dem Fußboden, um dynamische Pinselstriche auszuführen. Quelle: Wolfgang Sens

Zunächst brachte sie sich das Malen selbst zu Hause bei, schließlich absolvierte sie an der Kunsthochschule Dresden das Abendstudium „Malerei & Grafik“. Als sie über Freunde an das Dresdner Atelier kam, ist ihr Hobby schließlich zum Beruf geworden. „Ich hatte ein großes, funktionierendes Netz an Kontakten,“ erinnert sie sich, „die Kunsthof-Passage zog eine Menge internationale Touristen an. „Ein Pärchen aus Japan war völlig begeistert von den Filzbildern, weil sie das so noch nie gesehen hatten“, erzählt Martina Hopf. „Wenn man dort nichts verkauft, dann nirgends.“

Pünktlich zur Pandemie in Eilenburg

Dass sie ihr Großstadtleben schließlich aufgab und vor rund einem Jahr nach Eilenburg kam, verdankt sie ihrem Mann Udo. „Ich dachte ja eigentlich immer, dass mein Mann irgendwann einmal zu mir ziehen würde, aber nun ist es doch anders gekommen.“ So zog Hopf im März 2020 zu ihrem Mann in ein kleines Häuschen im Westen Eilenburgs – kurz bevor der erste Lockdown das öffentliche Leben zum Erliegen brachte.

Das Filzkunstwerk „Spiralengarten". Quelle: Wolfgang Sens

„Es fühlt sich wie eine Fügung des Schicksals an, dass ich genau zu diesem Zeitpunkt meinen heutigen Mann kennengelernt habe, umgezogen bin und meinen Laden aufgegeben habe“, sagt Hopf. Schließlich wäre auch ihr Laden von den Lockdowns und Schließungen betroffen gewesen. „Als ich hier ankam, war natürlich erst mal nicht viel möglich“, erinnert sich Hopf. In Dresden hatte sie Kurse und Workshops zum Thema Filzkunst, Kerzenziehen und Korbflechten angeboten, in Eilenburg ist das für die Künstlerin aktuell kaum möglich – nicht nur aufgrund der Corona-Beschränkungen, sondern auch aus Platzgründen.

Mehr Zeit für Kunst

Da sie aktuell keine Kurse anbietet und sich auch nicht mehr um den Laden kümmern muss, nutzt Hopf die Corona-Pandemie, um sich voll und ganz auf ihre Kunst zu konzentrieren. Das wichtigste Thema in ihrem Schaffen lautet „Begegnungen“. „Das können Begegnungen von Farben, Materialien, aber auch von Menschen sein“, erklärt die Künstlerin. Für ihre abstrakten Bilder nutzt sie beispielsweise Sand oder Spachtelmasse und schafft so eine unregelmäßige Oberfläche. „Ich mochte abstrakte Kunst schon während meines Studiums“, erzählt Hopf, „jeder kann darin etwas anderes erkennen, und sogar ich selbst sehe in den Bildern von Tag zu Tag verschiedene Dinge.“

Künstlerin Martina Hopf mit einem Mixed Media. Das Auftragswerk ist teilweise transparent und besteht aus verschiedenen Materialien. Quelle: Wolfgang Sens

An einem Bild arbeitet Hopf mal wenige Stunden, mal mehrere Tage und fährt dabei mit dem Pinsel immer wieder über das bereits Gemalte, bis es in ihren Augen fertiggestellt ist. Ihre Werke, zu denen auch Filzbilder und „Mixed Media“, also Arbeiten mit verschiedenen Materialien wie Wolle, Hanf oder Naturfasern zählen, verkauft Hopf aktuell nur online, manche fertigt sie auch auf Bestellung an.

Sie vermisst die Arbeit mit Menschen

Obwohl Hopf froh ist, sich einmal ganz und gar auf ihre Kunst konzentrieren zu können, vermisst sie doch die Arbeit mit anderen Menschen: „Ich wünsche mir, auch hier in Eilenburg bald meine Kurse anbieten zu können. Am Anfang denken viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sie hätten gar keine künstlerische Begabung. Ihnen dann das Gegenteil zu beweisen, macht mir besonders Spaß.“ Momentan ist sie auf der Suche nach einer Räumlichkeit, die ihr solche Kurse wieder möglich machen würde. Außerdem könnte sich Martina Hopf vorstellen, ihre Werke in Eilenburg auszustellen – es muss nur noch ein passender Ort gefunden werden. Die Künstlerin hat bereits eine Idee: „Als ich hier in Eilenburg ankam, ist mir als erstes der erschreckende Leerstand in der Innenstadt aufgefallen. Vielleicht könnte man einen leerstehenden Laden zur Pop-Up-Galerie umfunktionieren.“

Eines weiß Hopf ganz sicher: Einen Laden wie in Dresden möchte sie nicht noch einmal führen. Außerdem will sie mit ihrer Kunst in Eilenburg und Umgebung bleiben, statt etwa nach einer Galerie in Leipzig Ausschau zu halten. Trotz der Startschwierigkeiten und obwohl sie ihr Künstlernetzwerk nun mühevoll wieder aufbauen muss, vermisst sie das Großstadtleben nicht: „Das ist Erholung für die Seele“, sagt die Künstlerin. „Obwohl die aktuelle Zeit sehr ungewiss ist, ist es für mich und meine Kunst auch eine Reifezeit.“

Von Robin Knies