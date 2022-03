Kulinarik-Wettbewerb: Eierlikör aus Wildenhain gewinnt

Bad Düben

Die Gewinner des regionalen Produkte-Wettbewerbs „Augenlust & Gaumenfreude“ stehen fest: Die Erzeuger-Gemeinschaft Agrarprodukte e.G. Wildenhain aus Mockrehna ist einer der Preisträger. Sie produziert einen Eierlikör in Bio-Qualität. Mandy Meißner aus dem Vorstand der Erzeugergemeinschaft freut sich: „Unser Bio-Eierlikör besteht nur aus drei Zutaten, aus Eigelb, Alkohol und Zucker. Der Bio-Alkohol wird im Fass geliefert, welches im Tausch wieder zurückgenommen wird. Auch der Bio-Zucker kommt in großen Verpackungen. So können wir den Abfall an Verpackungen der zugekauften Rohstoffe sehr gering halten. Die beiden zugekauften Rohstoffe kommen ausschließlich aus Deutschland und die verwendeten Bio-Eier (Biokreis-Verbandsware) stammt nur von unseren eigenen Hühnern.“

Bio Leinsamen-Öl und Akazien-Honig aus Wartenburg

Ein weiterer Gewinner ist Christian Kaiser aus Kemberg, Ortsteil Wartenburg (Landkreis Wittenberg). Er stellt ein BIO Leinsamen-Öl her und präsentiert es so: „Damit das Öl möglichst lange frisch bleibt, wird mein Öl aus sehr gut ausgereinigten Ölsaaten gewonnen. Dabei wird der Vorlauf (kurz nach dem Hochfahren der Presse) entfernt. Der Presskopf wird permanent gekühlt und die Ware wird unter Stickstoff abgefüllt. Das Ergebnis kann sich sehen und schmecken lassen.“

Das zweite Produkt ist ein Akazienhonig. Anders als bei einer Zentrifuge wird der Honig nicht in kleinen Tröpfchen aus der Wabe geschleudert, sondern mit der Wabe zusammen in einem Buchenholzkäfig gepresst. Der Vorgang dauert bis zu 48 Stunden und wird immer wieder durch das gezielte Nachpressen an der Hantel bedient. Das Aroma dieses Honigs ist runder und hat mehr Volumen. Der Körper des Honigs ist stattlich und lässt die langsame und respektvolle Verarbeitung erahnen.

Gabi Schumann aus Schlaitz punktet mit einem Sommertee

Die dritte Preisträgerin ist Gabi Schumann aus Schlaitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) mit einer schönen Geschenkidee aus ihrem Raritäten-Kräuterhof. Für ihren Sommertee sammelt sie ganzjährig Kräuter und trocknet sie. Nach der schonenden Trocknung werden die Bestandteile handgerebelt und zu einer wohlschmeckenden Teemischung verpackt. Zugebunden ist der Beutel mit handgedrehten Brennnesselfasern. Die Teemischung wird in einer handbemalten Teetasse präsentiert. Das I-Tüpfelchen dieses Arrangements ist ein mit Zuckerguss und getrockneten Blüten verzierter Metalllöffel.

Spirulina-Produkte aus Thallwitz

In diesem Jahr gibt es auch eine vierte Gewinnerin. Stephanie Borchers, Geschäftsführerin der Euspiron GmbH aus Thallwitz (Landkreis Leipzig), hat sich mit zwei Produkten beworben. Sie beschreibt Ihre Produktidee folgendermaßen: „Unser Produkt, bioaktive Spirulina, ist nach EU-Richtlinien zertifiziert und unterliegt deren Schutzrechten. Unsere patentierte Algenproduktion ist die Grundlage für weitere Spirulina-Produkte. Auf dem Firmengelände in Thallwitz steht ein Gewächshaus mit mehreren Open-Pond-Wasserbecken. Hier wird die winzige Mikroalge herangezüchtet. Jeder Prozessschritt liegt vom Rohstoff bis zum fertigen verkaufsfähigen Produkt in unserer Hand. Aus der Spirulina-Masse stellt Euspiron® verschiedenste Medizin- und Kosmetikprodukte her, die den Stempel, frisch, natürlich, nachhaltig, regional und 100 Prozent Made in Germany wirklich verdienen.“

Jury bewertete die Produkte im Februar

Eine Jury testete und probierte die Produkte am 10. Februar 2022 im Heide Spa in Bad Düben. Die Bewerber berichteten dann – online dazu geschaltet – über die Entstehungsgeschichte der Produkte und präsentierten sich und ihre Unternehmen. Zur Jury gehörten Claudia Evers (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Naturpark Dübener Heide), André Damm (Journalist MDR-Hörfunk), Klaus-Peter Kablau (Küchenchef vom Heide Spa Hotel & Resort in Bad Düben). Anschließend bewerteten sie die regionalen Produkte und entschieden, dass alle Bewerber einen Preis verdient haben. Alle Preisträger erhalten jeweils 250 Euro Preisgeld, gestiftet vom Verein Dübener Heide.

Wettbewerbsbeiträge haben überzeugt

Theresia Stadtler-Philipp, Wettbewerbsinitiatorin und Geschäftsführerin des Online-Marktplatzes „Kramer und Konsorten“ in der Dübener Heide, welcher regionale Produkte vermarktet, dankte den Teilnehmenden für die einzigartigen Produkte und das Engagement und die Kreativität. „Alle Wettbewerbsbeiträge haben überzeugt“, lobte sie. Letztlich erhalten alle Teilnehmenden einen Gutschein für eine zweimonatige Testphase auf dem Online-Marktplatz www.kramer-und-konsorten.de. Außerdem werden Sie nach der Produkt-Präsentation einmalig journalistisch begleitet und erhalten eine Pressemitteilung zum Produkt.

Augenlust und Gaumenfreude soll 2022 wieder stattfinden

Der Wettbewerb „Augenlust & Gaumenfreude“ startete im Frühjahr 2021. Der Online-Marktplatz Kramer & Konsorten, der Verein Dübener Heide und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld, Dessau, Wittenberg mbH riefen Produzenten und Verarbeiter regionaler Produkte in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg, Nordsachsen und der Stadt Dessau-Roßlau zu dem Wettbewerb auf, um sich mit neuen innovativen und regional erzeugten Produkten der Öffentlichkeit zu präsentieren. Es ist vorgesehen, dass der Wettbewerb auch 2022 wieder stattfindet.

