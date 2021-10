Jesewitz

In Jesewitz wartet man mit Spannung auf die Ergebnisse eines Forschungsprojektes mit dem etwas sperrigen Namen: „Kunst aktiviert Partizipation im ländlichen Raum“. Acht Studenten und zwei Betreuerinnen vom Institut Kunstpädagogik der Uni Leipzig informierten sich dafür in Jesewitz über das Leben im ländlichen Raum. Schon bei ihrem Weg, der vom S-Bahnhof am Kindercampus der Gemeinde vorbei ins Jesewitzer Bürgerhaus, führte, bekamen sie einen ersten Eindruck. Irmtraud Hügl, die Ortsvorsteherin von Jesewitz, leitete dann im Gemeindeamt die Gesprächsrunde, an der auch Bürgermeister Ralf Tauchnitz und seine Assistentin Sandra Fippel, teilnahmen.

Fragen nach dem Leben auf dem Land

Die Studenten erkundigten sich dabei aber nicht nur nach den Möglichkeiten von Kunst und Kultur, sondern stellten viele Fragen über das gesamte Leben auf dem Land. Bevor sie Jesewitz noch auf eigene Faust erkundeten, fragten sie nach, wie es mit Verkehrsanbindung, Kita, Schule, Jugendklubs, Einkauf und Arzt aussieht.

Was sie dabei feststellten, wird ebenso in ihr Forschungsprojekt einfließen wie die Antworten der drei Jesewitzer, die sich laut Aussage von Irmtraud Hügl mit dem Satz zusammenfassen lassen: „In Jesewitz kann man gut leben.“

Von Ilka Fischer