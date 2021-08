Eilenburg/Bad Düben

Mockrehna hat neuen Web-Auftritt

Mockrehna hat einen neuen Internet-Auftritt. In dieser Woche steht die frisch gestaltete Gemeinde-Seite im Netz. Der letzte Relaunch liegt bereits einige Jahre zurück. „Das war 2014. Der bisherige Betreiber war die Leipziger Firma NetDesign, Helmut Geisel hat die Seite in den letzten Jahren betreut“, so Michael Thul. In den letzten Monaten arbeiteten der Hauptamtsleiter und Angelique Nagel, verantwortlich für Sekretariat und Öffentlichkeitsarbeit mit den Erstellern des neuen Gemeinde-Auftritts zusammen. Realisiert wurde dieser im Rahmen des Förderprogramms Webseitenerstellung vom Förderverein für regionale Entwicklung. Betriebliche und überbetriebliche Auszubildende sowie Studenten haben dabei die Möglichkeit, an Praxisprojekten erste Erfahrungen zu sammeln. Sie erstellen nach Vorgaben und Wünschen des Projektpartners bezüglich des Designs und des Inhalts kostenfreie Webseiten.

Neu ist das Branchenverzeichnis, in dem Interessenten per E-Mail Eintragungen anmelden können. Geblieben ist der 14-tägig erscheinende Newsletter, der auf der Startseite abonniert werden kann.

Geringes Interesse an Impfterminen

Die Nachfrage nach neuen Impfterminen in Eilenburg ist gering. Nach Angaben der Stadtverwaltung gibt es noch 60 freie von insgesamt 150 zur Verfügung stehenden Impfterminen für die am 10. August geplante Aktion im Bürgerhaus. An diesem Tag kommt das mobile Impfteam in die Stadt. In der Zeit von 9 bis 15 Uhr können sich Einwohnerinnen und Einwohner ab zwölf Jahren gegen das Corona-Virus mit dem Impfstoff von Biontech impfen lassen. Den weiteren Angaben zufolge spiele dabei die Priorisierung keine Rolle mehr. Die Zweitimpfung ist für den 31. August vorgesehen.

Wer das Angebot wahrnehmen will, muss sich vorab anmelden. Das ist ausschließlich über das Internet möglich unter www.terminland.de/kue. Dort und auf der Internetseite der Stadt sind auch die auszufüllenden Dokumente als Download zu finden. Das mobile Impfteam hatte bereits im April, Mai und Juni Station in Eilenburg gemacht. Über 1200 Bürgerinnen und Bürger wurden dabei gegen das Corona-Virus geimpft.

Eilenburg verschiebt Seniorenwoche

Die für diesen September geplante 23. Eilenburger Seniorenwoche wird erneut verschoben. Das hat der Stadtseniorenrat mit Blick auf die unklare Covid-19-Lage, die deshalb erschwerte Planung und die Unvorhersehbarkeit der weiteren Entwicklung der Inzidenzzahlen jetzt beschlossen. „Wir bedauern das sehr und hoffen umso mehr auf ein gesundes Wiedersehen mit unseren Seniorinnen und Senioren im September 2022“, teilte der Rat mit.

Neues Almanach Sorbenturm ist erschienen

Coronabedingt leicht verspätet, wie schon im vergangenen Jahr, ist nun der neue „Sorbenturm“ – der Almanach des Eilenburger Geschichts- und Museumsvereins erschienen. Der Sorbenturm wird anno 2021 „volljährig“ – 18 Jahre Sorbenturm. 18 Bände sind erschienen und haben den Leser in der ein oder anderen Geschichte mit auf eine Zeitreise genommen – seien es die Erinnerungen an die Ereignisse des jeweils vergangenen Jahres, Geschichten aus dem vorigen Jahrhundert oder gar Einblicke in die Eilenburger Chronik anno 1696. Zahlreiche Geschichten wurden dank der Mitarbeit von vielen Autoren und Spenden auch diesmal zusammengetragen.

Der Sorbenturm, Band XVIII, ist zum Preis von 7,50 Euro im Museumsshop im „Roten Hirsch“ und im Buchhaus von Kristin Hennig erhältlich. www.bechert-design.de

Pauschale für Krippehnas Treff steht fest

Noch ist Krippehnas neues Dorfgemeinschaftshaus nicht eröffnet. Anfang Oktober soll es aber soweit sein, informierte jetzt Ortsvorsteher Mirko Held. Aktuell zeichnet sich schon ab, welche Pauschale die Gemeinde für die Nutzung von Räumen, Mobiliar, Geräten und Geschirr beispielsweise für Familienfeiern, erheben will. Platz ist schätzungsweise für 50 Personen. „Wir halten 150 Euro für angemessen“, so Bürgermeister Kay Kunath (parteilos). Der Orts-Chef hatte sich bei Bürgermeistern umliegender Gemeinden zu Vergleichswerten informiert. Anfang Juli hatte Kunath neue und möglicherweise auch höhere Nutzungsentgelte für gemeindeeigene Räume für Feiern, Treffs und Veranstaltungen in der Gemeinde Zschepplin ins Spiel gebracht. Darüber solle aber noch gesprochen werden. Da der neue Treff in Krippehna ab Oktober zur Verfügung stehe, brauche man dafür bereits jetzt einen Richtwert. Die letzte beschlossene Nutzungsrichtlinie stammt aus dem Jahr 2010.

Das Dorfgemeinschaftshaus, das über das Programm vitale Dorfkerne mit 385 000 Euro gefördert wird, ist derzeit die größte Investition in der Gemeinde Zschepplin. In dem Treff gibt es einen Versammlungsraum, Küche und Sanitäranlagen.

Kultursommer startet in Eilenburg

Am 28. August startet der Kultursommer 2021 in Eilenburg. Geplant ist ein drei-geteiltes ganztägiges und kostenfreies Programm. Schnell sein lohnt sich, denn die Veranstaltungspunkte sind nur jeweils auf 980 Besucher limitiert. Vormittags begeistern die Clowns Kaily und Lulu die kleinen und großen Besucher mit einem amüsanten Programm. Am Nachmittag wird eine Dixieland-Jazz-Brass-Band für Stimmung sorgen, bevor dann am Abend The Firebirds was auf die Ohren zaubern.

Der Kultursommer auf der Festwiese in Eilenburg ist Teil des Kultursommers Nordsachsen 2021. Dieser wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien mit Mitteln aus Neustart Kultur gefördert, die für Events dieser Art in Nordsachsen in diesem Jahr 330 000 Euro bereitstellt.

Tickets sind ab sofort unter www.kulturunternehmung.de, im Bürgerhaus und der Tourist-Information im Roten Hirsch erhältlich.

