Kunst oder Krempel? Experten geben im Museum Tipps

Ist das Kunst oder kann das weg? Ist der Familienschatz aus dem Keller Kitsch oder wertvoll? Auf solche und andere Fragen versuchten Eilenburgs Museumschef Andreas Flegel und Antiquitätenhändler Ingo Henjes aus Torgau eine Antwort auf diese Frage zu finden. Denn es hatten sich wieder jede Menge Interessenten angemeldet, die ihre Gemälde, Silbervasen und andere Dinge schätzen lassen wollten.

Antiquitätenexperte Ingo Henjes aus Torgau und Museums-Chef Andreas Flegel nahmen nahmen wieder Schätze ganz genau unter die Lupe.

Veranstaltung erfreut sich großer Beliebtheit

„Wir machen das ‚Schätze schätzen’ heute glaube ich zum sechsten Mal. Im Vorfeld hatten sich 25 Interessierte aus Eilenburg, Bad Düben und der näheren Umgebung angemeldet. Schon von Anfang an hatten wir deutlich mehr Leute, als wir nehmen können. Deshalb gibt es das ‚Schätze schätzen’ immer bei uns im November im Museum“, sagte Andreas Flegel.

Auch diesmal brachten die Leute wieder alles mögliche mit, das sie einst geerbt, auf dem Boden oder im Keller gefunden oder schon lange in der Vitrine stehen haben. „Das Angebot reichte von Zinngegenständen, Porzellan über Kleinmöbel, Teppiche, Gemälde bis hin zu alten Bibeln und Schmuck“, so Flegel weiter. Bisher wurden Flegel und Henjes nur selten fündig. Vieles war nicht so viel wert. Nur einmal konnten die Experten dem Besitzer deutlich mehr Freude machen. „Da gab es mal eine Glaskugel mit einer Tierfigur . Das war schon sehr außergewöhnlich und hatte einen höheren vierstelligen Wert“, weiß Flegel.

Experte hat große Kiste mit Nachschlagewerken dabei

Damit man den Besuchern eine möglichst genaue Auskunft geben konnte, hatte Ingo Henjes eine große Kiste mit Nachschlagewerken sowie einen Laptop dabei, um sofort im Netz nach Preisen und vergleichbaren Angeboten zu suchen. „Wenn ich etwas in den Büchern nicht finde, suche ich im Internet nach gleichwertigen Stücken, um den Wert zu ermitteln“, erklärte Henjes. Erika und Helmut Nowicki aus Bad Düben durften als erste ihren vermeintlichen Schatz auspacken. „Wir haben ein zwölfteiliges Bavaria-Prozellan-Service mitgebracht. Es wurde nur einmal zur Taufe unserer Tochter benutzt“, erklärten die Bad Dübener. Henjes hatte schnell eine Antwort parat. Er schätzte das Service auf das Herstellungsjahr 1920. „Es ist zeitlos und typisch für diese Zeit. Allerdings bekommt man heute vielleicht bei einer Auktion 100 Euro. Im Privatverkauf vielleicht 200 Euro“, so Henjes.

Erbstücke und Kindheitserinnerungen

Sybille Kohl hatte einen japanischen Schränkchen und eine Specksteinfigur mitgebracht. Alles aus der Zeit des sogenannten Boxeraufstandes in Japan um 1900. Alles in fast tadellosem Zustand. „Das habe ich mal von meiner Mutter bekommen. Das sind Kinderheitserinnerungen, die bei meinen Eltern standen. Wir haben aber nicht all zu viel darüber herausbekommen“, erzählte Kohl. Ingo Henjes dagegen wusste mehr. Das japanischen Schränkchen schätzte er auf 200 bis 300 Euro und die Specksteinfigur auf rund 50 Euro.

Der ganz große Schatz war auch diesmal nicht dabei

Bis zum frühen Abend schlugen Flegel und Henjes eifrig nach und suchten gegebenenfalls im Internet nach Antworten. Auch diesmal war der richtig große Schatz nicht dabei. „Dafür gab es interessante Objekte wie zwei Gemälde des Dresdner Malers Emil Rieck. Eines war betitelt mit ‚Wallensteins Lager’ und wurde im oberen dreistelligen Bereich taxiert. Bei einem mit einem Pseudonym unterzeichneten Gemälde konnte der Bildautor mit Karl Kaufmann ermittelt werden. Das vorgestellte Landschaftsbild des Malers gehörte offensichtlich zu einer Serien von Landschaftsbildern zu den vier Jahreszeiten. Das gleiche Bildmotiv zu einer anderen Jahreszeit wurde kürzlich auf einer Auktion erfolgreich verkauft“, erzählte Flegel.

