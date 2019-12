Kunstschmiedin Marika Widdermann schmiedet live vor Fernsehkamera

Hohenprießnitz

„Ich bin so aufgeregt“, verriet Kunstschmiedin Marika Widdermann aus Hohenprießnitz (Gemeinde Zschepplin) kurz vor der Fernsehsendung. Der Grund: Auf dem Anwesen der Familie Widdermann tummelten sich zwei Leipziger Kamerateams, die die letzten Vorbereitungen für eine Liveübertragung zur Sendung „ MDR um 2“ trafen. Licht und Ton waren bereits gecheckt und jeder wusste, an welchem Platz er zu stehen hatte.

„Passt auf, dass niemand über ein Kabel stolpert, und macht bitte alle Handys aus“, erfolgte die letzte Anweisung von Redakteur Rüdiger Mai. Und schon ging es los. Das Schmiedefeuer wurde geschürt und wenig später sah man, wie Marika Widdermann aus einem Sechszehner Rundstahl nach und nach einen Kerzenhalter in Form einer stilisierten Calla-Blüte formte. Zum Einsatz kamen dabei ein Lufthammer sowie Amboss und Schmiedehammer. Immer wieder legte sie das Eisen zurück ins Feuer, um es dann glühend weiterbearbeiten zu können. Das Metall wurde dabei auf etwa 900 bis 1000 Grad erwärmt.

Am Ende gibt es Applaus

Nebenbei plauderte die 36-Jährige sozusagen aus dem Nähkästchen und beantworte die Fragen des Reporters Tobias Bader. Die Schlusseinstellung zeigte dann das fertige Werk mit einigen vorgefertigten Calla-Blüten, die – auf eine Holzscheibe gesteckt – eine nicht alltägliche Weihnachtsdekoration darstellen.

Zur Galerie Kunstschmiedin Marika Widdermann schmiedet live vor laufender Kamera.

Als I-Tüpfelchen machen sich kleine rote Kerzen und etwas Tannengrün sehr hübsch. Dann verrieten die Erleichterung und der Applaus nach dem 15-minütigen Live-Dreh, dass das Fernsehteam mit der Arbeit der jungen Schmiedin sehr zufrieden war.

Eltern schauen zu

Das, was in der Werkstatt aufgenommen und gesendet wurde, verfolgten die Eltern Karin und Roger Widdermann nur wenige Meter weiter gespannt am heimischen Fernseher. „Ich habe jede Minute mit meiner Tochter mitgefiebert“, verriet der stolze Vater hinterher. Schließlich sei alles live gewesen, und da dürfe eben nichts schiefgehen.

Doch wie wurde der Mitteldeutsche Rundfunk eigentlich auf Marika Widdermann aufmerksam? „Ich las einen größeren Artikel über die junge Frau, der in der Nordsachsen-Ausgabe der Leipziger Volkszeitung erschienen war“, erklärte Rüdiger Mai. Und eine Schmiedin, so fügte der Redakteur hinzu, sei eben nicht so häufig anzutreffen. Dem Aufnahmeteam gefiel auch das urige und rustikale Ambiente der Schmiede. Also nahm der Sender vor zwei Monaten Kontakt auf und man vereinbarte den Drehtag.

Regionales Handwerk

Vor dem Arbeitstag in Hohenprießnitz weilte die Crew in einer Töpferei in Dobis bei Halle. Anschließende Dreharbeiten führten die Männer zu einem Drechsler nach Schneeberg und in eine Kristallmanufaktur bei Blankenburg im Harz. „Wir besuchen verschiedene kleinere Handwerksbetriebe, um die Menschen vor Ort bei ihrer Arbeit live zu filmen“, erklärte Rüdiger Mai weiter. Das Ansinnen sei, regionales Handwerk zu würdigen und gleichzeitig auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen.

Von Heike Nyari