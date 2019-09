Hohenprießnitz

Der Geruch aus Steinkohle und Feuer kitzelt die Nase, wenn man die Schmiede der Familie Widdermann in Hohenprießnitz betritt. An einer Wand hängen schwere Ketten und riesige Pfannen, das Werkzeug steht akkurat aufgereiht an seinem Platz und der Luftschmiedehammer nicht weit vom 1500 Grad heißen Feuer. „Der ist mein bester Freund“, sagt Marika Widdermann scherzhaft. Denn der elektroangetriebene, tonnenschwere Hammer macht quasi alles, was sie will und nimmt ihr in erster Linie die körperlich schweren Arbeitsgänge ab, die ihren Beruf zum Teil ausmachen. Dabei ist die 35-jährige Metallgestalterin in der Schmiede ihres Vaters vornehmlich für die filigranen Arbeiten zuständig – für die Schmuckkreationen, die sie unter ihrem Label „ mari KARAT“ verkauft.

Marika Widdermann mit einem Collier, das sie angefertigt hat. Quelle: Wolfgang Sens

Marika Widdermanns Augen funkeln wie das, was sie in der Schmiede in Hohenprießnitz herstellt: Es sind fast schon kleine Kunstwerke aus Silber, Kupfer oder Halbedelsteinen. Auch Eisen oder Stahl kommen zum Einsatz. In dem kleinen Verkaufsraum zeigt die junge Frau mit den langen dunklen Haaren die Vielfalt ihrer Arbeiten: Ketten, Colliers, Ringe in verschiedenen Variationen, auch Eheringe, Ohrringe und Armreifen befinden sich darunter. Ihre Kreationen haben so traumhafte Namen wie Nacelle, was Schote oder Hülse bedeutet, oder Le Papillon. Sie stehen für Leichtigkeit und Individualität. Und genau darauf kommt es Marika Widdermann an: Sie kreiert keinen massentauglichen Schmuck, sondern einzigartige Werke, jedes ein Unikat eben.

Holzbildhauerin als Berufswunsch

„Ich wollte schon immer was Kreatives machen“, erzählt die freiberufliche Metallgestalterin. Als Kind und Teenager habe sie viel gezeichnet. Bei ihrem damaligen Freund, einem Bildhauer, hatte sie eine Zeit lang mitgearbeitet. Holzbildhauerin wollte sie daraufhin werden, Kunstschmiedin ist sie heute. „Ich bin da am Ende irgendwie reingerutscht.“ Ist ja auch nicht verwunderlich, wenn der Vater Schmied ist. So hat sie von 2003 bis 2007 im Familienbetrieb eine Lehre zur Metallgestalterin absolviert. An Schmuckkreationen war da noch nicht zu denken, stattdessen ging es um Tore, Zäune und andere Schmiedestücke groberen Charakters. „Mein Vater hat mir das Schmieden beigebracht.“ Das theoretische Rüstzeug erhielt sie wiederum in Chemnitz.

Zur Galerie Colliers, Ketten und Ringe – Marika Widdermann schmiedet Kunst. Was sie schon alles gefertigt hat, zeigte sie beim Atelier-Besuch.

„Ich war damals die einzige aus dem Leipziger Raum, die diesen Beruf erlernte“, erinnert sie sich. Als junge Frau war sie plötzlich inmitten einer Männerdomäne. Denn bei Schmied denkt man zunächst an große, kräftige Kerle. Bei dem Wort Männerdomäne runzelt sie allerdings die Stirn. „Ja, das stimmt. Aber als Frau in einer Männerdomäne will ich mich gar nicht sehen. Ich tue einfach das, was mich erfüllt. Und das sollte nichts Besonderes, sondern etwas Selbstverständliches sein.“ Dennoch sei der Beruf kräftezehrend, gibt sie zu, vor allem bei großen Arbeiten jenseits des Schmuckherstellens. Und da kommt der Luftschmiedehammer wieder ins Spiel, ihr „bester Freund“.

In den vergangenen zwölf Jahren, seit sie den Berufsabschluss in der Tasche hat, ist viel im Leben der passionierten Kunstschmiedin passiert. Sohn Mikosch kam vor elf Jahren zur Welt, ist der Musikus in der Familie. Marika Widdermann hat derweil immer mehr ihr eigenes Profil geschärft und sich auf Schmuckarbeiten konzentriert, während ihr Vater sich auf Einrichtungsgegenstände spezialisiert hat oder auch Schmiedestücke für den Garten herstellt. Eigentlich gibt es nichts, was die Widdermanns nicht schmieden können. Während Vater Roger viele Ideen, die er im Kopf hat, ohne Vorlage umsetzt, greift Tochter Marika zunächst zum Blatt Papier und Bleistift und fertigt Skizzen an. Da kommt die Zeichnerin aus jungen Jahren durch. Beide ergänzen sich gut.

Verkaufsschlager beim Wave-Gotik-Treffen

Roger Widdermann (60) könnte sich keine andere Arbeit vorstellen: „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, erzählt der Schmiedemeister, der den kleinen Betrieb kurz nach der Wende gründete. Ehefrau Karin Widdermann arbeitet ebenfalls mit. Sie kümmert sich ums Büro und alles Organisatorische. Und mit Metallbauer Michael Sittner (40), der als Geselle bei Schmied Widdermann arbeitete, inzwischen aber ebenfalls selbstständig ist, gibt es noch einen Dritten im Bunde, der aber hauptsächlich Zäune, Tore und Geländer herstellt.

Die Widdermanns haben freilich ihre Fans. Viele Jahre sind sie durch die halbe Republik von der Ostsee bis nach München oder Frankfurt/Main gereist und haben ihre Waren auf Märkten präsentiert. Das war stets mit großem Aufwand und viel Anstrengung verbunden. Heute ist ihr wichtigster Markt das Wave Gotik Treffen in Leipzig. Da gehen besonders gut die aus Baustahl gefertigten Feuerkugeln. In die Kugeln kommen Kerzenwachsreste – und das Feuer brennt dann ganz ohne Docht. Daneben ist die Schmiede auf Märkten in Wittenberg, auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Hohenprießnitz oder dem Hoffest auf dem Obsthof in Wöllmen vertreten. Inzwischen verkaufen Widdermanns auch über das Internet.

Spezielle Wünsche werden erfüllt

Einmal im Jahr zieht es Vater und Tochter ins thüringische Gotha zum Schmiedefest. Auf dem Internationalen Metallgestaltertreffen, das diesmal vom 27. bis 29. September stattfindet, haben sie schon mehrfach Preise für ihre Plastiken geholt. Diesmal lautet das Motto „Fließend“ – und Vater und Tochter hat der Ehrgeiz längst gepackt und sie grübeln in freien Minuten, wie sie das Thema am besten umsetzen können. Dabei sind Marika Widdermanns Tage in der Schmiede unterschiedlich produktiv. Aber so ist das nun mal bei kreativen Berufen. „Manchmal läuft es schnell, manchmal nicht“, erzählt sie. Kreativ könne man nicht auf Knopfdruck sein. „Ich mache gern Sachen, die ich mit etwas Persönlichem verbinden kann und freue mich jedes Mal riesig, wenn die Resonanz dann groß ist.“ Ansporn sei für sie auch, „wenn Leute etwas Spezielles wollen. Ich schicke ihnen dann meistens Bilder vom Entstehungsprozess. Das kommt immer gut an.“

Als Kreative will Marika Widdermann nicht still stehen. In ihrem Kopf schwirren viele Dinge herum, die sie angehen will. Ein aktuelles Thema sei das Bauen von Möbeln. „ich habe schon einige Ideen, die es nun nur noch umzusetzen gilt“, sagt sie. Wohin sie dieser neue Weg noch führen wird, wird sich zeigen.

Von Nico Fliegner