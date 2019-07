Hohenprießnitz

Die 2. Hohenprießnitzer Schlossfestspiele nähern sich ihrem Höhepunkt. Heute verzaubert am dritten Tag in Folge das Orchester Taurida State Symphony Orchestra of Leningrad Region, am Freitag spielt die Rock Band Karussell und am Sonnabend kommt Heinz Rudolf Kunze. LVZ sprach mit dem Künstler.

Ein Niedersachse kommt nach Sachsen. Wissen Sie, wo Hohenprießnitz liegt?

Als Niedersachse bis ich ja von Sachsen gar nicht so weit entfernt. Außerdem stammt meine Familie aus der Lausitz. Dass ich in einem Flüchtlingsheim geboren wurde und mich das Leben in den Westen verschlagen hat, war Zufall. Ich bin also eher ein Lausitzer im Exil.

Dann wissen Sie also, wo Hohenprießnitz liegt?

Nicht genau, aber ich habe eine ungefähre Vorstellung. Und ich werde auf jeden Fall pünktlich da sein.

Neues Soloprogramm wird präsentiert

Sie treten mit ihrem Soloprogramm „Wie der Name schon sagt“ auf. Was sagt denn der Name?

Ich liebe diesen Titel sehr, der ist so schön lakonisch und entspricht meinem trockenen Humor. Ich wurde früher oft gefragt, ob Heinz Rudolf Kunze mein Künstlername ist oder ich wirklich so heiße. Ich heiße wirklich so, bin also was Besonderes – hoffe ich zumindest …

In ihrer Musikerkarriere, die 1980 begann, haben sie fast 500 Songs geschrieben. Wie viele davon passen in das Soloprogramm?

Wenn ich alle brächte, würde das Konzert mehrere Tage dauern. Doch 2,5 Stunden dauert es schon. Ob es noch länger geht, das hängt auch vom Publikum und der Atmosphäre ab. Es werden auf jeden Fall am Ende rund 25 Lieder sein, garniert mit sehr vielen Sprechtexten kabarettistischer Art. Ich werde dabei den Bogen von meinem 1. bis zum 36. Album spannen.

Welches Lied vom 1. Album singen Sie denn?

Das verrate ich dann doch nicht.

Doch ob Sie „Dein ist mein ganzes Herz“ spielen, der Titel, der 1985 die Charts stürmte, sagen Sie?

Den spiele ich selbstverständlich, andernfalls wäre das Publikum wahrscheinlich auch sehr enttäuscht.

Persönlicher war Kunze noch nie

In der Ankündigung wird versprochen: „Persönlicher war Kunze noch nie und wird es ihn sicher auch nicht mehr geben“ . Denken Sie mit 62 Jahren ans Aufhören?

Intimeres als ein Soloauftritt gibt es nicht. Denn näher kommt man an den Urzustand meiner Lieder nicht ran. Das spontane Erzählen zwischendurch genieße ich sehr. Obwohl wir in schlimmen Zeiten leben, verspreche ich, keine bierernste Sache daraus zu machen, sondern eine mit Humor. Ich betrachte das gern wie eine Schlange, die sich ständig häutet. Kein Auftritt ist wirklich gleich. Da ich alleine auf der Bühne stehe, bin ich sehr flexibel. Und mit mir kann ich mich immer noch am schnellsten und am besten einigen. Wichtig ist mir dabei immer: Ich möchte die Besucher mit meiner Mischung aus Bruce Springsteen, Broadway und Harald Schmidt begeistern. Und um auf das Aufhören zurückzukommen, ich hoffe jedenfalls, dass es noch ganz viele Auftritte gibt.

Zum Schluss müssen Sie uns nur noch verraten, welche Instrumente bringen Sie mit und wo übernachten Sie?

Der Flügel wird gestellt. Drei Gitarren, meine Mundharmonika und meine Texte bringe ich mit. Wo ich übernachte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mein Management liefert mich aber irgendwo ab, wo ich schlafen kann - nach einem hoffentlich auch für alle Besucher tollen Konzert.

Das wünschen wir natürlich auch.

Interview: Ilka Fischer

Karten für das Konzert mit Heinz Rudolph Kunze, das am Sonnabend im Schlosshof Hohenprießnitz um 20 Uhr beginnt, gibt es noch an der Abendkasse. Es gibt ausschließlich Sitzplätze. Der Kartenpreis beträgt 42,05 Euro.

