Die letzte Schulwoche vor den Winterferien endet am Freitag für fast eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Sachsen mit den Halbjahreszeugnissen. Für viele war es jedoch eine verkürzte Woche. So berichteten Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter vermehrt von teilweisen oder kompletten Schulschließungen kurz vor den Ferien, zählten die amtlichen Bekanntmachungen des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus (SMK) zusammen und kamen sachsenweit in den dreistelligen Bereich.

42 Schulen verteilt auf den gesamten Landkreis waren auch in Nordsachsen betroffen, die begrenzt auf wenige Tage und bestimmte Klassen zeitweilig geschlossen wurden. Die Erasmus-Schmidt-Schule in Delitzsch wurde am Donnerstag und Freitag sogar komplett geschlossen, weil das Infektionsgeschehen an der Oberschule so sei, dass „die begründete Gefahr weiterer Infektionen“ bei Fortführung einer Präsenzbeschulung bestehe, so das Sächsische Staatsministerium.

Wechsel in häusliche Lernzeit bedeutet nicht automatisch Quarantäne

Wenn ganze Klassen betroffen sind, starten die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien jetzt in Quarantäne in die Winterferien? Nein, erklärt Susann Meerheim, Referentin beim SMK, vielmehr bedeute es, die betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden für die Zeit ins häusliche Lernen geschickt. Im Distanzunterricht wurden sie weiter beschult. „Als Kultusministerium können wir keine Quarantäne aussprechen.“

Steffi Melz, Leiterin des Gesundheitsamtes des Landkreises Nordsachsen bestätigt das: „Absondern müssen sich nur die positiv auf das Corona-Virus getesteten Schüler und ihre Kontaktpersonen.“ Diese Quarantäne spreche das Gesundheitsamt aus, entsprechend der aktuellen Auflagen könne man sich dann aus dieser auch freitesten. Enge Kontaktpersonen müssen sich ebenfalls nicht zwangsläufig absondern, wenn ein Kind positiv getestet werde, sondern je nach ihrem Impfstatus oder ob sie Symptome zeigten. Die Gründe für die Schul- oder Klassenschließungen seien zwar Häufungen von Corona-Fällen, aber diese seien nicht gleichzusetzen mit einer Quarantäne für alle.

Steigende Infektionszahlen an den Schulen vor Ferienbeginn

Sind die Infektionszahlen derzeit dann einfach zu hoch, um nur vereinzelt Schüler und Schülerinnen abzusondern? „Aktuell befinden wir uns derzeit auf einem Infektionsniveau wie im November 2021“, beschreibt Susann Meerheim. Damals waren in den öffentlichen Schulen in Sachsen 591 neue Corona-Infektionen bei Lehrerinnen und Lehrern sowie 7761 bei Schülerinnen und Schülern gemeldet worden. Sachsenweit gingen im Zeitraum vom 22. bis 28. November, den sie als Vergleich nennt, allein 6101 Schülerinnen und Schüler neu in Quarantäne – durchaus ein Höchststand.

Was damals für die Delta-Variante galt, so das SMK, gelte für die Omikron-Variante des Coronavirus noch viel mehr: Kinder erkrankten selten ernsthaft an Covid 19 und extrem selten schwer, daher werde vermieden, ihr Leben noch mehr einzuschränken. „Zwar haben die an Schulen erfassten Infektionszahlen in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen. Nichtsdestotrotz werden wir das Infektionsgeschehen weiter täglich im Blick behalten und wenn nötig mit vorübergehenden Schulschließungen reagieren oder einzelne Klassen in die häusliche Lernzeit schicken, um mögliche Infektionsketten zu brechen“, beschreibt SMK-Referentin Meerheim. Diese Strategie habe sich bewährt.

Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hat für März mehr Normalität in Aussicht gestellt. Auch wenn sämtliche Schulschließungen in Nordsachsen am Freitag erst einmal endeten, wie soll das nach den Winterferien erreicht werden? „Mit Augenmaß“ und wenn es das Infektionsgeschehen zulasse, wolle das SMK „Schritt für Schritt“ zurück zum normalen Schulalltag, beschreibt Meerheim und verweist noch einmal auf die niedrigen Hospitalisierungsraten und die extrem seltenen schweren Krankheitsverläufe von Kindern.

Von Manuel Niemann