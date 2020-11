LVZ-Fahrradwege-Test: Wie sicher sind Eilenburgs Straßen?

Eilenburg

Wie fahrradfreundlich ist Eilenburg? Wo gibt es Problemstellen? Was könnte man verbessern? Unsere Volontärin Yvonne Schmidt hat sich auf den Sattel geschwungen, um die Radwege zu testen.

Vom Stadtteil Berg im Westen bis in den Osten: das ist meine erste Route. Ziel ist das Martin-Rinckart-Gymnasium. Denn für viele ist es der tägliche Schulweg, den sie mit den Fahrrad bewältigen müssen.

Mein Startpunkt ist die Klinik Eilenburg in der Wilhelm-Grune-Straße. Fahrradwege gibt es in den Straßen um die Klinik nicht, aber zumindest Abstellmöglichkeiten vor dem Eingang. Ich fahre die Marienstraße bergabwärts auf der Straße. Rechts von mir ist eine hohe Mauer. Sollten Autos aus beiden Richtungen kommen, bleibt also nicht viel Platz zum Ausweichen. Bei der Bergstraße angekommen, biege ich nach links ab – wieder kein Fahrradweg. Besonders bergabwärts nimmt man mit dem Fahrrad an Geschwindigkeit auf. Hier sollte man besonders vorsichtig sein. Nach dem Überqueren des Mühlgrabens steuere ich auf den Kreisel zu. Wohin mit dem Fahrrad? Ich bleibe erstmal auf dem Gehsteig.

Engstelle Leipziger Straße

In der Leipziger Straße muss man als Fahrradfahrer sehr wachsam sein. Erst vor zwei Wochen hatte es an der Kreuzung am Marktplatz einen schweren Unfall gegeben. Ein Radler wurde im Dunklen übersehen und schwer verletzt. Rechts und links befinden sich Parkstreifen für Autos, die meistens auch voll besetzt sind. Es verbleiben zwei Spuren in der Mitte, die sich Autos und Fahrräder teilen müssen – sowohl für Radler als auch für Autofahrer unangenehm. Wenige Minuten später kommt ein Baustellenschild. Für Autos ist eine Umleitung gekennzeichnet, Fußgänger können einfach vorbeilaufen. Doch was mache ich als Radfahrer?

Straße überqueren – aber wie?

Kurz hinter der Baustelle beginnt ein Radweg, der mich über die Brücke und entlang der Ziegelstraße führt. Bis zur Puschkinstraße, denn dort möchte ich links abbiegen. Das ist eine echte Herausforderung, da es keinen Fußgängerüberweg oder eine Ampel gibt. Ich muss den richtigen Moment abwarten und dann schnell über die zweispurige Straße. Auf der gegenüberliegenden Seite erwartet mich ein Radweg auf dem Gehsteig. Aber nur für etwa zehn Meter, dann muss ich wieder die Straßenseite wechseln. Der Radweg geht auf der anderen Seite weiter. Ich fahre die Puschkinstraße weiter bis zum Gabelweg. Dort gibt es erneut einen Radweg auf dem Gehsteig. Dieser ist breit genug, damit Fußgänger und Radfahrer dort Platz finden. Nach wenigen Metern bin ich am Gymnasium angekommen. Auch dort sind genügend Fahrradständer vorhanden.

Fazit

Der Schulweg durch Eilenburg beherbergt einige Gefahrenstellen. Bis auf die Torgauer Straße gibt es fast keine Radwege auf der Strecke. Besonders auf der Bergstraße und der Leipziger Straße sollte man lieber etwas langsamer und vorsichtig fahren. Hier gibt es definitiv noch Nachholbedarf, um die Sicherheit von Radfahrern auf den Straßen zu erhöhen.

Eilenburger sind gefragt Bis Ende der Woche läuft eine Umfrage der Stadt Eilenburg. 22 Fragen untersuchen das Sicherheitsempfinden der Radfahrer sowie den Zustand der Straßen und Wege. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, das Radverkehrskonzept von 2008 zu überarbeiten. Die Umfrage finden Sie auf der Website der Stadt Eilenburg. Auch der Radverkehrsbeauftragte der Stadt Eilenburg Daniel Zschau war im August schon mit Rad und Helmkamera unterwegs, um den Verlauf und Zustand der Radwege zu erfassen.Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club ( ADFC) führt momentan eine große Studie durch: den Fahrrad-Klima-Test. Er dient als eine Art Stimmungsbarometer für Radfahrer und ist die größte Umfrage dieser Art weltweit. Daten werden deutschlandweit per Online-Fragebogen erfasst. Teilnehmen kann man noch bis Ende November. Laut den Ergebnissen des ADFC-Tests im Jahr 2018 liegt Eilenburg in Bezug auf die Fahrradfreundlichkeit im hinteren Mittelfeld. Die Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln und die Ampelschaltungen für Radfahrer standen auf der Plus-Seite, negativ benannt wurde der Fahrraddiebstahl und das geringe Sicherheitsempfinden. Sogar 73 Prozent der Eilenburger fühlen sich beim Radfahren gefährdet, nur 17 Prozent fühlen sich als Verkehrsteilnehmer akzeptiert. Häufig wurde auch im Stadtrat schon das Fahrradkonzept der Stadt kritisiert. Erst Mitte Oktober hatte sich ein schwerer Unfall ereignet. Dabei wurde ein 63-jähriger Radfahrer auf der Kreuzung am Marktplatz von einem Transporter-Fahrer übersehen und schwer verletzt.

Von Yvonne Schmidt