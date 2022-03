Sprotta

Wegen eines Brandes einer großen Lagerhalle sind derzeit in Sprotta (Landkreis Nordsachsen) zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Gegen 15.30 Uhr war in der Halle einer Agrargenossenschaft in der Kirchstraße aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Ersten Angaben zufolge hat es einen Verletzten gegeben. Die Löscharbeiten dauern noch an. Feuerwehren unter anderem aus Sprotta, Doberschütz und den Ortsteilen und aus Eilenburg rückten an.

Anwohner berichten von einem lauten Knall

Anwohner berichteten, dass dem Feuer ein lauter Knall vorausgegangen war, der auch am anderen Ende des Doberschützer Ortsteils noch zu hören war. Über dem Gelände stieg eine riesige, schwarze weithin sichtbare Qualmwolke empor. Immer wieder waren im Laufe der nächsten Zeit Knallgeräusche zu hören. Auf dem Gelände sollen Reifen gelagert sein.

Polizei hat Schaulustige aufgefordert, das Gebiet rund um den Brandort zu verlassen

Zahlreiche Schaulustige verfolgen das Geschehen. Die Polizei hat sie über Lautsprecher aufgefordert, nach Hause zu gehen beziehungsweise wegen des dichten Qualms Abstand zum Brandort zu nehmen.

