Tiere, die auf dem Ehrenfriedhof in Eilenburg frei herumlaufen, ärgern Einwohner mächtig. Überhaupt mangelt es an vielen Stellen an Ordnung und Sauberkeit. Im Eilenburger Stadtrat wurden nun abermals mehrere Beispiele zur Sprache gebracht, auch von CDU- und AfD-Stadträten.