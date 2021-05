Leipzig

Hat ein Amtsrichter aus Eilenburg das Recht in mehreren Fällen vorsätzlich falsch angewendet? Mit dieser Frage beschäftigt sich momentan das Landgericht in Leipzig. Laut Anklage soll Jürgen K., der als Betreuungsrichter am Amtsgericht Eilenburg tätig ist, wissentlich seine richterliche Pflicht verletzt haben, indem er bei seiner Entscheidungsfindung systematisch auf die vorgeschriebene persönliche Anhörung der Betroffenen verzichtet hat. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten daher Rechtsbeugung zum Nachteil der Betroffenen vor. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren. Konkret geht es um 54 Fälle aus den Jahren 2015 und 2016.

Als Betreuungsrichter entscheidet K. bei Personen mit Behinderungen, Demenz oder Schizophrenie beispielsweise über die Verlängerung von Betreuungsmaßnahmen oder über die Anordnung freiheitsentziehender Maßnahmen wie das Anbringen eines Bettgitters oder die Fixierung im Rollstuhl.

Berge von Akten abzuarbeiten

Zu Beginn der Hauptverhandlung betonte Verteidiger Christian Friedrich im Namen seines Mandaten, dass man mit offenem Visier in den Prozess gehen wolle. Und so schildert K., der selbst mit persönlichen Schicksalsschlägen und einer jahrelangen Krankheitsgeschichte zu kämpfen hat, seine Beweggründe: Sowohl 2015 als auch 2016 sei er mehrere Monate krankgeschrieben gewesen. K. berichtet von mehreren Hundert Akten, die nach seiner Rückkehr auf ihn gewartet hätten. Er sei von der Masse schlicht erschlagen worden. „Ich wusste keinen Rat mehr, wusste nicht, wo ich anfangen soll.“

Auf die Frage, warum er die Betroffenen nicht angehört habe, erklärt K., dass er viele der Betroffenen und ihre Gutachten kenne und hinsichtlich ihres Zustandes keine Verbesserung zu erwarten sei. Zudem habe er sich die aktuellsten Arztberichte abgeholt. Verteidiger Christian Friedrich sieht bei seinem Mandaten deswegen „vielleicht eine fehlerhafte Rechtsauffassung, jedoch keinen systematischen Rechtsverstoß“, wie von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen.

Zeuge: Angeklagter wirkte im Beruf überfordert

Um besser zu verstehen, was K. zu seinem Handeln bewogen hat, trat am ersten Verhandlungstag der Direktor des Amtsgerichts Eilenburg, Norbert Schwarzer, als Zeuge auf. Er bestätigte den problematischen Arbeitsaufwand, K. habe sich bei ihm mündlich darüber beschwert. Die hohe Arbeitsbelastung betreffe jedoch nicht nur die Betreuungsrichter. Vom Angeklagten zeichnet Schwarzer ein differenziertes Bild. So sei K. seit Mitte 2013 in seiner Funktion tätig und die Einschätzung, dass er gut mit Menschen, die unter Betreuung stehen, umgehen könne, hätte sich bestätigt. Auf der anderen Seite habe K. in seiner Arbeit auf ihn aber auch überfordert gewirkt.

Die nächsten Verhandlungstermine sind für den 25. Mai, 2. Juni und 9. Juni angesetzt. Sollte Jürgen K. schuldig gesprochen werden, bedeutet dies das Ende seiner Richterlaufbahn.

Von Simon Ecker