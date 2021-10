Landgut Zschettgau – kleine Besucher schauen sich um

Zschettgau

Mit großen Augen schauen die Erstklässlerinnen und Erstklässler der 3. Grundschule in Taucha zu dem großen, grünen Traktor auf. Gekleidet in Regenjacken und Gummistiefeln stehen die 19 Kinder auf dem Landgut Zschettgau. Sie stellen sich in einer Reihe auf, wollen am liebsten noch eine weitere Runde mit dem Traktor fahren, als der rote Mähdrescher in den Hof einbiegt.

Stefan Dietrich, Chef des Landgutes, ist es wichtig, dass Kinder lernen, wo ihre Nahrungsmittel herkommen. Quelle: Wolfgang Sens

Stefan Dietrich, der Chef des Landgutes Zschettgau, hält eine Maispflanze in der Hand und erklärt den Schülern, wie der Mais geerntet wird. Neugierig pulen die Kinder die Körner vom Maiskolben und probieren ihn. Süß schmeckt der hier nicht. Das Landgut Zschettgau baut Mais mit einem hohen Stärkegehalt an. Die Körner sind groß und geformt wie ein Zahn. Eingesetzt wird er als Futtermittel oder in der Biogasanlage. Zum Popcorn machen braucht man süßen Mais, dessen Körner eher klein und rund sind.

Landwirtschaft ist mehr als Traktor fahren

„Uns ist wichtig, dass die Kinder wissen, wo Nahrungsmittel herkommen und es nicht nur schön aussieht, wenn der Traktor über das Feld fährt“, erklärt Stefan Dietrich. Die Klasse geht weiter zum Gemeindehaus. Die Popcornmaschine verteilt ihren süßen Geruch im Raum, einige Kinder helfen beim Abwiegen der Zutaten, die anderen klettern auf dem neuen Spielplatz vor dem Haus oder basteln etwas aus Maiskolben.

Lukas aus Taucha ist begeistert vom Traktor fahren. Seine Mitschülerin Hannah freut sich mehr auf das Popcorn: „Ich mag Süßigkeiten gern, also auch süßes Popcorn“, verkündet sie freudig vor dem Gemeindehaus.

Lukas (6) aus Tacha würde am liebsten gleich sitzen bleiben und noch eine Runde mit dem Traktor mitfahren. Quelle: Wolfgang Sens

Die erste Erste Klasse

Karoline Berg, Klassenlehrerin von Lukas und Hannah dreht mit dem Traktor auch eine Runde über den Hof. Die Kinder jubeln ihr zu, als sie wieder aussteigt. „Ich bin Klassenlehrerin und Schulleiterin in einem“ erklärt sie. Die Schule wurde zum 1. August diesen Jahres neu gegründet. Nächstes Jahr soll es zwei erste Klassen, mehr Personal, sowie eigene Räume geben. Die 3. Grundschule in Taucha kommt gerade noch in den Räumen der Regenbogenschule unter. Karoline Berg ist überzeugt von dem nachhaltigen Konzept. Dazu gehört für sie auch, die Kinder mit nach draußen zu nehmen und Orte wie das Landgut Zschettgau zu besuchen.

Von Juliane Staretzek