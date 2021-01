Landkreis Nordsachsen: Etwa jedes vierte Kind in Notbetreuung

Nordsachsen

Einen „normalen“ Kita- oder Hort-Alltag gibt es während des Lockdowns aktuell nicht – doch über die Notbetreuung können weiterhin viele Kinder die Einrichtungen besuchen. So werden derzeit im Landkreis 2327 Kinder in Kitas notbetreut, wie aus Zahlen von Nordsachsens Sozialdezernentin Heike Schmidt hervorgeht. Das entspreche im Nordsachsen-Durchschnitt einem Anteil von etwa 29 Prozent der normalerweise betreuten Kinder.

In den Grundschul-Horten bleiben dagegen mehr Kinder, die sonst hier betreut werden, daheim. So besuchen hier derzeit 807 Kinder eine Notbetreuung, das sind etwa 15 Prozent. Rechnet man Kita und Hort zusammen, sind aktuell rund 23 Prozent der Kinder – also etwa jedes vierte Kind – in einer Notbetreuung.

Werte unter dem ersten Lockdown

Diese Zahlen liegen derzeit übrigens unter den letzten Werten vom Frühjahr 2020. Damals waren gegen Ende des ersten Lockdowns im Mai 38 Prozent der Kinder in einer Notbetreuung – nach nur sechs Prozent im März 2020 und 16 Prozent im April 2020.

Notbetreuung auch in Winterferien

Während der bevorstehenden Winterferien seien dem Amt keine Einschränkungen bekannt. „Wir gehen davon aus, dass die Notbetreuung in der Ferienwoche normal weiterläuft“, so Sozialdezernentin Heike Schmidt.

Die Bestimmungen, wer für die Notbetreuung infrage kommt, sind durch die Sächsische Corona-Schutzverordnung landesweit einheitlich geregelt. Eine Liste gibt vor, welche systemrelevanten Berufsgruppen, in denen Eltern beziehungsweise Elternteile tätig sind, eine Notbetreuung in Anspruch nehmen können. Die eigentliche Entscheidung wird jedoch durch die Einrichtungen vor Ort für den jeweiligen Einzelfall getroffen.

Von Kay Stolle