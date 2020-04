Landratsamt erlaubt Gottesdienste mit mehr als 15 Leuten

Region

In den großen Stadtkirchen in Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben, Schkeuditz und Torgau können ab jetzt Gottesdienste mit mehr als 15 Personen gefeiert werden. Das Landratsamt hat einen entsprechenden Antrag von Mathias Imbusch, Superintendent des Kirchenkreises Torgau-Delitzsch, für die Sonntage 26. April und 3. Mai genehmigt. Wie die Kreisbehörde informierte, dürfen in den Kirchen in Delitzsch und Torgau 60 Personen an den Gottesdiensten teilnehmen, in Eilenburg 50, in Bad Düben und Schkeuditz 30 Leute. Für alle anderen Kirchen gilt dies nicht, dort sind maximal 15 Teilnehmer erlaubt.

Genehmigung unter Auflagen

Das Landratsamt hat dem Ausnahmeantrag unter Auflagen stattgegeben. Zwischen den Besuchern muss ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. Zudem müssen die Teilnehmer eine Mund- und Nasenbedeckung tragen. Gottesdienstbesucher sind zudem per Aushang darauf hinzuweisen, dass ein Betreten der Kirche mit Erkältungssymptomen nicht gestattet ist. Ein- und Ausgangstüren zur Kirche sollen grundsätzlich offen gehalten werden. Zudem muss der Kirchendienst die Einhaltung der Abstandsregelungen und das Tragen der Mund- und Nasenbedeckung beaufsichtigen und kontrollieren. Des Weiteren empfiehlt das Landratsamt, Desinfektionsmittel bereitzustellen und auf dessen Benutzung mittels Schildern hinzuweisen.

Vorübergehende Lösung

Sollten sich zwischenzeitlich die Infektionszahlen wieder erhöhen oder die Rechtslage ändern, kann der Landkreis die Ausnahmeregelung wieder rückgängig machen.

In Kirchen in Sachsen ist es seit einer Woche wieder erlaubt, Gottesdienste mit bis zu 15 Personen zu feiern. In Dorfkirchen wird diese Zahl meistens nicht überschritten, in Stadtkirchen dagegen schon. Deshalb hatte der Kirchenkreis Torgau-Delitzsch den Antrag auf eine Ausnahmeregelung gestellt.

Von Nico Fliegner