Landratsamt sagt Nein zu Brunnen am Naundorfer Schenkteich

Naundorf

Der Freude im Sommer folgte schnell die Ernüchterung. Denn Naundorfs Ortsvorsteher Erwin Nier konnte sich mit seinen Mitstreitern damals zwar über 10 000 Euro aus dem Mitmach-Fonds Um Nur um kurz darauf festzustellen: Der Brunnen, mit den mittels einer Solarpumpe Wasser in den Schenkteich gepumpt werden sollte, wird vom Landratsamt nicht genehmigt. „Daran hat leider auch ein mehrstündiges Vor-Ort-Gespräch nichts geändert“, bedauert der 74-jährige Naundorfer. Anfang September sei die erneute Ablehnung gekommen.

Das Pflanzen soll noch in diesem Jahr erfolgen

Einziger Lichtblick war der Hinweis, dass das Preisgeld auch für eine gewässertypische Bepflanzung verwendet werden könnte. „Am 7. Oktober hatten wir das schriftlich, am 8. Oktober hat sich der Ortschaftsrat dafür ausgesprochen, und am 10. Oktober wurden drei Baumschulbetriebe um Angebote gebeten. Ziel ist es“, so Erwin Nier weiter, „dass noch in diesem Jahr gepflanzt wird.“

Mehr Schatten bedeutet weniger Verdunstung

Selbst wenn Bäume und Sträucher mit den abgeworfenen Blättern auch Probleme mit sich bringen können, setzen die Naundorfer darauf, dass dank der Beschattung künftig weniger Wasser aus dem Schenkteich verdunstet. In der Hauptsonnenrichtung (rund um den südlichen Parkplatz) sollen deshalb sechs möglichst große Bäume gepflanzt werden, auf der derzeit baumlosen Westseite weitere vier. Konkret handelt es sich damit um zwei Schwarzerlen, zwei Feldulmen, zwei Traubenkirschen und zwei Salweiden sowie um eine Eberesche und einen Bergahorn. Auf die Böschung an der Ostseite finden zudem vier Sträucher ihren neuen Standort.

Regen hat ein bisschen geholfen

Für die Naundorfer ist das Ganze besser als nichts, auch wenn Erwin Nier weiß: „Damit haben wir immer noch zu wenig Wasser im Teich.“ Der Regen der vergangenen Wochen habe aber immerhin den Wasserpegel um drei bis vier Zentimetern ansteigen lassen. Die noch vorhandenen Fische hätten die diesjährige Trockenphase erstaunlich gut überstanden.

Von Ilka Fischer