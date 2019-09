Lange Nacht der Volkshochschule könnte Fortsetzung finden

Eilenburg

Rund 80 Gäste zählte die 1. lange Nacht der Volkshochschulen am Freitag allein in Eilenburg. Florin Stroe, pädagogischer Mitarbeiter in Eilenburg, schätzte das gegenüber der LVZ als Erfolg ein. „Wir haben mit den Kursen im Bereich Gesundheit, Bau, Ökologie, Kreativität und Big Data eine große Bandbreite gehabt.“ Der Kreativkurs, bei dem die Teilnehmerzahl auch zugunsten der Qualität begrenzt war, sei ausgebucht gewesen. Bei anderen Angeboten gebe es natürlich Luft nach oben. Er setzt daher darauf, dass die erste lange Nacht, die anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Volkshochschulen stattfand, nicht die letzte gewesen ist, „auch wenn wir dafür wieder die Unterstützung des deutschen und sächsischen Volkshochschulverbandes brauchen.“ Eine wichtige Erfahrung aus diesem Jahr lautet für ihn: „Die Kurse dann so takten, dass auch mehrere hintereinander besucht werden können.“

Seifenkugeln mit Kakaobutter

Die lange Nacht der Volkshochschule machte aber auch schon so Vieles möglich. Vier Jungs und drei Mädchen stellten beim Seifenworkshop Seifenkugeln her. Marieke Pospischil aus Zschepplin war mit 14 Jahren die Älteste und sagte: „Ich finde das sehr interessant, denn auch zu Hause habe ich schon mal mit einem Galileo-Set selbst Seifen hergestellt.“ Dieses Mal wurde die Seife unter der Anleitung von Eva Patzak aus Wildschütz geraspelt, geknetet, mit Duften und Farben versehen sowie zum Schluss mit Kakaobutter veredelt.

Wohlfühlen mit Bio und Bauhaus

Ums Wohlfühlen im weiteren Sinne ging es auch bei den anderen Kursen. So erklärte Sylvia Praters am Beispiel ihres ökologischen Landbaus in Krippehna, was „bio“ eigentlich bedeutet, wurde der Bauhaus-Stil vom Experten Professor Doktor Michael Scholz-Hänsel mit Ausstellung und Vortrag gewürdigt und bei Stefanie Knorr eine offene Zumba-Party gefeiert.

Was die Daten verraten

Sich mit dem wohlfühlen zu können, was man im Netz von sich preisgibt, setzt voraus, dass man weiß, wie Facebook, Google oder auch Amazon Daten aus dem normalen Nutzerverhalten rauslesen können. Dies und wie man da beispielsweise auch mit veränderten Einstellungen im Handy gegensteuern kann, das war das Thema eines Big-Data-Vortrages, bei dem jeder Stuhl des Klassenzimmers besetzt war.

Der Medienpädagoge Manuel Schmuck demonstrierte anhand eines Fotos, wie leicht sich ermitteln lässt, wo dies aufgenommen ist, und wie sich selbst aus online veröffentlichten Beiträgen einer Redaktion herauslesen lässt, welche Redakteure mit wem und wann gleichzeitig im Urlaub waren.

Der falsche Schlagerfan

Manuel Schmuck klärt auf, wie die Datenkraken Google und Facebook mit Daten Geld verdienen und wie man gegensteuern kann. Quelle: Ilka Fischer

Er zeigte, wie Google seine Fahrrad-Urlaubsreise nach Polen auch noch Jahre später genau nachvollziehen kann. Nicht immer liegen die Datenkraken aber richtig. Bei Facebook, das sein Geld mit gezielt geschalteter Werbung verdient, wird Manuel Schmuck beispielsweise fälschlicherweise als Schlagerfan geführt. Er kommentiert das lakonisch mit: „Da bin ich wohl beim Surfen nach Veranstaltungstipps mal falsch abgebogen.“

Tricks und Tipps in einer Liste

Viele Fakten und nützliche Tipps zum Thema finden sich übrigens unter einer Liste, die Manuel Schmuck unter https://ogy.de/ph4e zusammengefasst hat und die für Jedermann zugänglich ist.

Nächste interessante Vorträge der Volkshochschule in Eilenburg in diesem Bereich: „Digitale Medien in Kinderhand“ am 11. November und „Ist mein Kind mediensüchtig?“ am 2. Dezember. Beginn ist jeweils um 19 Uhr im Rinckart-Gebäude.

Von Ilka Fischer