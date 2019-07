Langenreichenbach

Alle fünf Jahre laden Erzieher und Kinder der Langenreichenbacher Kindertagesstätte Sausewind zum Tag der offenen Tür ein. Dass Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) dabei gleich zweimal eine Schere gereicht bekommt, um das Band für eine Spielkombination im Krippen- und eine im Kindergartenbereich zu durchschneiden, kommt allerdings nicht so oft vor.

Zur Galerie Die neuen Außenspielgeräte an der Kita Sausewind in Langenreichenbach gibt es schon eine Weile. Zum Tag der offenen Tür wurden sie nun offiziell übergeben.

Spielgeräte sind schon seit Frühjahr nutzbar

Diesmal schon. Und so hatten die Langenreichenbacher nur wenige Tage nach dem Silber-Erfolg beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, bei dem die Jury unter anderem auch in der Kita Station machte und sich die großzügige Außenanlage ansah, erneut Grund zum Feiern. Seit dem Frühjahr können die 60 Mädchen und Jungen die Geräte nutzen. Im Herbst hatten die Arbeiten begonnen, im Januar wurden sie abgeschlossen. Zu den neuen Spielmöglichkeiten zählen für den Kindergartenbereich auch eine Vierfachschaukel, drei Trampoline und eine Seilbahn sowie für die Krippenkinder ein Pavillon, ein Spielhaus und eine Federwippe. Zudem wurden die Picknick-Sitzgruppe auf der Terrasse ausgetauscht und eine Tauchpumpe für die Matsch- und Wasserstrecke angeschafft.

57 000 Euro wurden investiert

Insgesamt knapp 57 000 Euro kostete die Erneuerung der 25 bis 30 Jahre alten und mittlerweile verschlissenen Geräte. Rund 31 000 Euro kommen aus dem Kita-Investprogramm. Mockrehnas ehemalige Bauamtsleiterin Alexandra Schmidtke, die zum Tag der offenen Tür vorbeischaute, hatte sich in ihrer Amtszeit stark engagiert, lobte Klepel, ebenso wie Verwaltung und Bauamt. Statt Holz entschied sich die Pumphut-Gemeinde vorrangig für Metall. Aus gutem Grund, wie Peter Klepel sagte: „Der Pflegeaufwand für die Holzspielgeräte war zu hoch.“ Beim Blick auf seine langjährige Amtszeit falle ihm auf, so Klepel schmunzelnd, dass in der Sausewind-Kita gefühlt immer gebaut würde. Letztlich sei aber solch eine Kita auch wie ein Fabrikgebäude, es gäbe immer was zum Reparieren oder Erneuern – was mit Blick auf den hohen Standard, den die Eltern für die Betreuung ihrer Kinder erwarten, gerechtfertigt sei.

Team der Einrichtung ist zufrieden

Kita-Chefin Gisela Wendt und ihr Team sind jedenfalls sehr zufrieden, sahen mit Freude, wie die Steppkes Wippe, Rutsche, Seilbahn und Co. nutzen. Gemeinsam hätten sie für die neuen Gerätschaften gekämpft, galt ihr Dank der Gemeindeverwaltung und den Räten: „Alle für Kinder wichtige und herausfordernde Bewegungselemente sind hier vertreten.“

Von Kathrin Kabelitz