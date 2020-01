Langenreichenbach feiert Silber im Bundeswettbewerb

Berlin/Langenreichenbach

Es wollen viele, aber es schaffen nur wenige ins bundesweite Finale des Wettbewerbs „ Unser Dorf hat Zukunft“. Dem Mockrehnaer Ortsteil Langenreichenbach ist das letztes Jahr gelungen. Und nicht nur das. Der 730-Seelen-Ort räumte ordentlich ab, bekam für den Silberrang 10 000 Euro und erhielt den mit 3000 Euro dotierten Sonderpreis „Engagement für Innovationen“ für den großen Einsatz und die vielfältigen Initiativen. Am Freitag konnte Ortsvorsteher Detlef Bölke die langersehnte Plakette beim Festakt zum Abschluss des 26. Bundeswettbewerbes auf der Grünen Woche in Berlin entgegennehmen.

Ortsvorsteher Detlef Bölke mit dem Namensschild von Langenreichenbach zur Abschlussveranstaltung des Bundeswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft" auf der Grünen Woche in Berlin. Quelle: Ingo Krake

Mit drei Bussen nach Berlin

Früh am Morgen hatten sich Bölke, Mockrehnas Bürgermeister Peter Klepel und weitere 130 Langenreichenbacher auf den Weg in die Bundeshauptstadt gemacht, wo auch der Bundestagsabgeordnete Marian Wendt ( CDU) zu den Nordsachsen stieß. Allein einen der drei Busse füllten die rund 50 kleinen und großen Musiker der Schalmeienkapelle, die gleich zwei Auftritte vor großer Kulisse im CityCube auf dem Messegelände hatten.

Die Schalmeienmusikanten Langenreichenbach spielen zur Abschlussveranstaltung des Bundeswettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft" auf der Grünen Woche in Berlin. Quelle: Ingo Krake

Der Stolz war Detlef Bölke deutlich anzumerken, als er nach dem Einmarsch der Dörfer neben Bundes-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) das Namensschild Langenreichenbach in die Höhe reckte. Später stand Ortsrätin Kathrin Hasenbein auf der Bühne Rede und Antwort, bevor eine zehnköpfige Abordnung die Auszeichnungen entgegennahm.

Langes Warten auf den Bundespreis

Einen Preis bei einem Bundeswettbewerb zu erreichen, darauf hatten die Langenreichenbacher lange warten müssen. Obwohl sie das Siegen durchaus gewohnt sind – die Plaketten von sechs ersten und einem zweiten Platz bei Kreiswettbewerben schmücken bereits die Fassade des Heidelbachsaals. Detlef Bölke aber betonte stets, dass es sein Traum sei, dass nun endlich die Bundesplakette dazu kommt.

Kathrin Hasenbein (Zweite von links) präsentiert ihren Ort auf der Bühne. Quelle: Ingo Krake

Bei der 26. Auflage des Bundeswettbewerbes waren wieder Entwicklungskonzepte, Wirtschaftsinitiativen sowie kulturelle und soziale Aktivitäten der Dorfgemeinschaft gefragt. Man wolle ein Zeichen für das Ehrenamt und die ländlichen Räume setzen, hatte Ministerin Klöckner betont. „Wir wissen, dass es neben den alltäglichen Verpflichtungen oft schwierig ist, sich ehrenamtlich zu engagieren.“ Dass es sich aber lohne, sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, zeigten die Teilnehmerdörfer ganz deutlich.

30 Dörfer im Finale

1900 Dörfer hatten sich bundesweit beworben. Im Sommer reiste die Jury quer durch Deutschland, um die 30 Dörfer zu besuchen, die nach Kreis- und Regionalausscheiden die Finalrunde erreicht hatten. In Langenreichenbach schwangen sich die Damen und Herren um Jury-Chef Reinhard Kubat nach dem Empfang im proppevollen Heidelbachsaal aufs Rad und fuhren verschiedene Stationen ab.

130 Langenreichenbacher sind zur Grünen Woche nach Berlin gefahren, um den zweiten Platz beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft" zu feiern.“ Unter anderem dabei: MdB Marian Wendt, Ortsvorsteher Detlef Bölke und Bürgermeister Peter Klepel (erste Reihe 3., 4. und 5. von links) Quelle: Björn Sitte

Jury lobt Zusammenhalt im Ort

Den ersten Eindruck fasste Kubat damals so zusammen: „Ich glaube, den Namen wird man sich in der Welt merken müssen.“ Und das sagt auch das Fazit aus, was die Jury letztlich überzeugte: Langenreichenbach im sächsischen Heideland bietet vieles, was Lebensqualität auf dem Land ausmacht: eine auf Landesebene ausgezeichnete Kindertagesstätte, einen Jugendclub, ein Dorfgemeinschaftshaus, Geschäfte und viele Vereine, in denen die Mehrheit der Menschen aus dem Ort aktiv ist. Allein im größten, der Freiwilligen Feuerwehr, wirken 104 Mitglieder in den Altersklassen Minis, Jugendwehr, aktive Wehr und Altersabteilung mit. Punkten konnten die Dörfler vor allem mit Zusammenhalt, den die Nordsachsen übrigens auch am Freitag bewiesen, als sie mit 130 Teilnehmern die wohl größte Delegation im 2700 Menschen fassenden Saal stellten. „Damit kreative Ideen und Projekte auch wirklich umgesetzt werden, braucht es eine starke und aktive Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft gibt es in Langenreichenbach“, so die Jury.

Geld soll in gemeinnützige und nachhaltige Projekte fließen

Insgesamt 13 000 Euro hat Langenreichenbach nun für Projekte zur Verfügung. Vorstellungen gibt es schon, Konkretes aber noch nicht. Einig sind sich Bölke und Co. aber schon: „Es muss gemeinnützig und nachhaltig sein. Alle sollen davon etwas haben.“

Von Kathrin Kabelitz