Langenreichenbach

Beim bundesweiten Dorfwettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ hat Langenreichenbach eine Silbermedaille sowie einen Sonderpreis gewonnen. Das Dorf in Nordsachsen, gelegen zwischen Eilenburg und Torgau, war neben Waldkirchen (Vogtland) einer von zwei sächsischen Vertretern beim Bundeswettbewerb. Mit Gold ausgezeichnet wurden vom Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft insgesamt acht Dörfer, die mit herausragendem bürgerschaftlichen Engagement, beispielhaften Ideen und zukunftsweisenden Konzepten überzeugen konnten. Darüber hinaus wurden 15 Dörfer – darunter Langenreichenbach – mit Silber und sieben Orte mit Bronze geehrt. Außerdem wurden in diesem Jahr sechs Sonderpreise, die mit je 3000 Euro dotiert sind, an sechs Dörfer vergeben. Dabei wurde Langenreichenbach für das „Engagement für Innovationen“ ausgezeichnet. Die Jury hatte Langenreichenbach Anfang Juli unter die Lupe genommen.

Ortsvorsteher Bölke : „Ein Ritterschlag“

Ortsvorsteher Detlef Bölke zeigte sich glücklich über die Silbermedaille. „Unser Vereinsleben und der gesellschaftliche Zusammenhalt sind enorm. Nur konnten wir in anderen Bereichen wie beispielsweise ,Grün’ oder auch ,Dorfentwicklungsstrategie’ nicht im gleichen Umfang punkten. Schade.“ Dennoch sei die Medaille „ein Ritterschlag“ für Langenreichenbach. Das Dorf „hat sich in dem Wettbewerb von seiner allerbesten Seite gezeigt, ohne sich dafür verstellen zu müssen. Deswegen noch einmal mein großer Dank an alle Beteiligten. Umso besser, wenn wir dafür mit Silber belohnt werden.“ Wie das Preisgeld – 10 000 Euro plus Sonderpreis – ausgegeben wird, steht noch nicht fest.

Medaillenübergabe auf der Grünen Woche

Beworben hatten sich bundesweit ursprünglich 1900 Dörfer. In die Finalrunde schafften es letztlich 30 davon. Die Gold-, Silber- und Bronzemedaillen werden auf der Abschlussveranstaltung im Rahmen der Internationalen Grünen Woche im Januar 2020 in Berlin überreicht

Von Christian Wendt