Langenreichenbacher fahren zur Grünen Woche nach Berlin

Langenreichenbach

Drei Busse mit 130 Langenreichenbachern an Bord fahren am Freitag nach Berlin. Ziel der von Ortsvorsteher Detlef Bölke geführten Delegation ist der CityCube auf dem Gelände der Grünen Woche, wo die 30 Siegerdörfer des Bundeswettbewerbs „ Unser Dorf hat Zukunft“ geehrt werden.Der Mockrehnaer Ortsteil hatte im Sommer Silber, dafür gibt es 10 000 Euro, und einen mit 3000 Euro dotierten Sonderpreis für sein „Engagement für Innovationen“ gewonnen.

Noch offen, was mit dem Geld passiert

Was mit dem Geld passiert, steht noch nicht fest. Überlegungen gibt es einige. „Der Ortschaftsrat hat erst vor einigen Tagen zusammen gesessen, macht sich Gedanken. Es soll auf jeden Fall etwas sein, das gemeinnützig und nachhaltig ist“, so Bölke. Vielleicht gibt es ja auch noch das eine oder andere Vorhaben, für das auch noch Fördermittel beantragt werden können.

Ortsvorsteher Detlef Bölke mit der Jury am Pfarrhaus samt Anwesen, das mit Leader-Förderung, Eigenmitteln und Spenden saniert werden soll. Quelle: Wolfgang Sens

7 Uhr ist Abfahrt gen Berlin

Gegen 7 Uhr werden sich die Busse gen Hauptstadt in Bewegung setzen. Und wenn sie schon mal da sind, wollen die Nordsachsen auch die Gunst der Stunde nutzen, um sich auf der Grünen Woche umzuschauen. „Ich hab mal gesagt, wir freuen uns wie Bolle und das ist so. Siebenmal haben wir am Dorfwettbewerb auf Landkreis-Ebene teilgenommen, sechs erste und einen zweiten Platz geholt. Mein Traum war, beim Bundeswettbewerb zu gewinnen. Das hat geklappt“, sagt Bölke. Und weil so viele aus dem 730-Seelen-Ort an diesem Erfolg Anteil haben, sind die Nordsachsen in der Hauptstadt stark vertreten. 90 Plätze wurden jedem Sieger-Ort in der über 2700-Leute fassenden Messehalle zugewiesen. Weil mehr mitfahren wollten, orderte Bölke an Plätzen nach, was möglich war.

Ein Jury-Mitglied schaut sich im Sommer 2019 die Plaketten an, die Langenreichenbach bei Dorfwettbewerben schon gewonnen hat. Nun kommt die lang ersehnte Bundesplakette hinzu. Quelle: Kathrin Kabelitz

Schalmeien-Musiker haben zwei Auftritte

Allein die Schalmeien-Musiker füllen mit 50 Leuten einen Bus. Als die Jury Anfang Juli durch den Ort radelte, hatte Jury-Chef Reinhard Kubat nach dem Besuch im Vereinsheim die Musiker um Sylvia Saalbach spontan zur Preisverleihung nach Berlin eingeladen. „Wir werden zweimal auftreten“, so die Vereins-Chefin. Der erste unmittelbar zum Veranstaltungsbeginn, bevor alle Teilnehmer-Dörfer einmarschieren, dann nochmal am frühen Abend. Seit 3. Januar wird geprobt, ein speziell auf diesen Tag abgestimmtes, neues Programm soll es aber nicht geben. Dabei sind auch alle Kinder, „selbst die, die noch nicht alles können.“ Vor allem für die Jüngsten dürfte es der größte Auftritt ihrer bisherigen Laufbahn sein, „viele der Erwachsenen haben schon mal vor ähnlich großer Kulisse gespielt.“

Die Schalmeienmusiker treten am Freitag in Berlin auf. Quelle: Kathrin Kabelitz

Präsentation stellt Langenreichenbach vor

Zu jedem Dorf wird es eine kleine Präsentation geben. „Wir wurden gebeten, dafür etwas zuzuarbeiten. Das haben wir gemacht, so unter anderem ein paar Videosequenzen“, sagt Bölke. Die Preise wird dann Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, überreichen. Zehn Vertreter der Orte dürfen dann auf die Bühne. Ab 17 Uhr gibt es ein großes Dorffest für alle.

Es wird ein großer Tag für Langenreichenbach – und ein langer. Erst gegen 23 Uhr werden die Busse wieder gen Heimat rollen.

Von Kathrin Kabelitz