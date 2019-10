Laub auf Gehwegen: Das müssen Eilenburger beachten

Eilenburg

Wegen der derzeitigen Witterung weist die Stadtverwaltung alle Haus- und Grundstückseigentümer in Eilenburg darauf hin, die Bereiche entlang ihres Grundstückes von Laub zu befreien und zu reinigen. Vor allem dort, wo Bäume am Straßenrand stehen wie in der Bahnhofstraße, liege derzeit das Laub herum. In Bereichen, wo es gehäuft auftritt, will die Stadtverwaltung unterstützen und Kehrmaschinen einsetzen. Diese werden aber nicht im kompletten Stadtgebiet unterwegs sein.

Das ist zu beachten

Bei der Reinigungspflicht ist zu beachten, dass die sich entlang eines Grundstückes von der Grenze bis einschließlich Straßenrinne und Einflussöffnungen der Kanäle zur Straßenentwässerung erstreckt. Ein eventueller Grünstreifen bis zu fünf Meter Breite zwischen Geh- beziehungsweise Radweg und Fahrbahn unterliege laut Stadtverwaltung ebenfalls der Reinigungspflicht. Für alle anderen Bereiche ist die Stadt zuständig.

Vorsicht, Rutschgefahr!

Grundsätzlich gibt es nach Angaben von Verbraucherschützern keine genauen Regelungen, wie häufig der Besen geschwungen werden muss. Türmt sich allerdings das Laub zu Bergen, müssen Mieter oder Hauseigentümer häufiger Einsatz zeigen. Denn sie tragen auch die finanziellen Folgen, wenn zum Beispiel Passanten auf glitschigem Herbstlaub ausrutschen und sich verletzen. nf

Wer die entsprechende Satzung nachlesen will, findet diese im Internet unter www.eilenburg.de

Von Nico Fliegner