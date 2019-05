Eilenburg

Ein Laubgebläse wurde am Mittwochvormittag in Eilenburg gestohlen. Wie die Polizei berichtete, hatten Mitarbeiter einer Garten- und Landschaftsbaufirma Mäharbeiten an den Grünflächen des Garagenkomplexes in der Fischeraue durchgeführt. Während sie damit beschäftigt waren, stahlen Unbekannte von der Ladefläche eines Multicar das Gebläse im mittleren dreistelligen Wert. Außerdem fehlten aus der Fahrerkabine Essen und Getränke der Mitarbeiter sowie eine Trainingsjacke.

Von lvz