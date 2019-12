Firmen haben wenige freie Kapazitäten – darunter leiden auch die Kommunen. Die Sanierung des gesamten Abwassernetzes in Laußig sollte eigentlich 2020 abgeschlossen sein. Doch nun dauert es deutlich länger.

Laußig: Arbeiten an Abwasserkanälen dauern länger

Kostenlos bis 20:06 Uhr Laußig: Arbeiten an Abwasserkanälen dauern länger