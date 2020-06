Laußig lehnt Überschwemmungsflächen an der Mulde ab

Laußig

Die Projektidee „Lebendige Mulde – Wiederherstellung von Überschwemmungsbereichen an der Mulde“ wird seit Monaten kontrovers diskutiert. Im Rahmen eines Bundesförderprogramms soll erprobt werden, wie technische und ökologische Hochwasserschutzmaßnahmen so zusammenwirken können, dass in der Flussaue zwischen Eilenburg und Bad Düben Natur- und Flutschutzziele erreicht werden können. Laußig/Pristäblich und Mörtitz/Gruna/ Laußig sind zwei der vier Bereiche. Und da gibt es offenbar erhebliche Bedenken.

Online-Petition ist gestartet

Das zeigte die Stimmung zur Gemeinderatssitzung am Dienstag, die Auswertung im Ortschaftsrat Laußig, ist die Grundaussage von rund 260 Fragebögen von Anwohnern und die erste Resonanz auf eine von Mary Schwarz und Mathias Kröber aus Mörtitz mit Unterstützung von Stephan Bieligk am 18. Juni gestarteten Online-Petition. Über 260 Bürger haben schon unterschrieben, 200 davon aus Nordsachsen. In vier Punkten haben die Verfasser aufgeführt, warum sie die Einstellung des Verfahrens mit Beendigung der Machbarkeitsstudie fordern.

Das sind die Argumente gegen das Projekt

Aktueller Hochwasserschutz: Schutzdeiche wurden kostenintensiv instandgesetzt, inklusive Einbringen von Spundwänden, Erhöhung der Deichkrone sowie deren Begrünung wurden realisiert, Errichtung Hochwasserverteidigungsweg. Fazit: Die Maßnahmen reichten zum Schutz vor einem Jahrhunderthochwasser völlig aus.

Ökologische Gesichtspunkte: Intakte Ökosysteme gibt es, sie müssten nicht künstlich ergänzt werden. Anbindung an Seitenarme bei steigendem Flusspegel ist vorhanden, natürliche Ufergestaltung und Anlage von Hartholzauenwäldern erfolgt.

Sozio-ökonomische Gesichtspunkte: Schaffung von Überschwemmungsflächen führt zu Entwertung von privat wie land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen. Bei Hochwasser wird das soziale Leben spürbar eingeschränkt. Gruna wäre von der Außenwelt abgeschnitten.

Landwirtschaftliche Gesichtspunkte: Landnutzer und Eigentümer befürchten eine hohe Planungsunsicherheit, Verlust von Ernteeinträgen im Jahr eines Hochwassereignisses sowie die langfristig negative Veränderung der Bodenstruktur.

Laußig macht Gegenvorschlag

Auch die Gemeinde sieht keine Notwendigkeit, die Muldelandschaft zu verändern. Man habe sich stets gesprächsbereit gezeigt, so Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos). Er machte dennoch klar: „Solch eine Untersuchung von Flächen können wir nicht verhindern.“ Laußig wolle sich aber nicht nur dagegen positionieren, sondern in Absprache mit dem Gemeinderat dafür einen Gegenvorschlag machen: „Den Schleifbach in Kossa, der verrohrt ist, dehydrieren und offenlegen. Da würden wir was für die Natur machen, schaffen so Gewässerdurchgängigkeit.“ Kosten: circa 1,2 Millionen Euro. „Wir würden uns freuen, wenn der Freistaat die Eigenmittel dafür übernimmt.“

Von Kathrin Kabelitz