Laußig und Wöllnau: Anmelden zum Impfen gegen Corona

Impfbus kommt am 20. April nach Laußig

Der Impfbus des Landkreises Nordsachsen stoppt am 20. April von 10 bis 18 Uhr in Laußig. Impfberechtigt sind vorerst Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 70. Lebensjahr und älter. „Dieser Personenkreis erhält ein entsprechendes Anschreiben“, heißt es in einer Information der Gemeindeverwaltung. Maximal 160 Termine im Drei-Minuten-Takt könnten vergeben werden. Ab Freitag, dem 9. April, wird eine eigene Hotline ausschließlich zur Terminvergabe eingerichtet. Die Telefonnummer lautet 034243 599668. Persönliche Vorsprachen oder Anrufe über eine andere Telefonnummer der Verwaltung können hierbei nicht berücksichtigt werden.

In Wöllnau wird am 4. Mai erneut geimpft

Das mobile Impfteam kommt am Dienstag, dem 4. Mai, wieder nach Wöllnau. Im dortigen Saal werden dann ab 10 Uhr erneut 160 Doberschützer Bürger der Prioritätsgruppen 1 und 2 geimpft. Die Gemeinde nimmt dafür ab sofort und bis spätestens Donnerstag, den 22. April, 15 Uhr, die telefonische Anmeldung unter 034244/54016 entgegen. Eine Impfstoffwahl gibt es nicht. Es wird der Stoff geimpft, der dann verfügbar ist. Der Zweittermin wird zum Erstimpftag mitgeteilt und findet erneut in Wöllnau statt.

In Doberschütz hat das mobile Impfteam des Landkreises bereits am 28. März zum ersten Mal Station gemacht. Für die damals mit Astrazenica geimpften Bürger wurde der 13. Juni als zweiter Impftermin festgelegt.

Orgelvesper zur Sonntagsmusik in Krippehna

Zur Krippehnaer Sonntagsmusik findet am Sonntag um 17 Uhr in der St.-Lukas-Kirche in Krippehna eine Orgel-Vesper statt. Mario Merz aus Bischheim spielt an der historischen Johann-Ernst-Hähnel-Orgel von 1771, Wort und Liturgie übernimmt Pfarrerin Eva Fitschen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Beim Besuch sind die üblichen Hygiene- und Abstandsvorschriften zu beachten, ein Mund-Nasenschutz ist zu tragen.

Demokratie-Projekt: Anträge können gestellt werden

Die Bürgerinnen und Bürger von Eilenburg, Bad Düben und Laußig haben die Möglichkeit, sich aktiv an der Partnerschaft für Demokratie zu beteiligen, indem sie Projekte zur Demokratieförderung beantragen. Gesucht werden Initiativen oder Projekte, die durch Weiterbildungen, Kunst(-aktionen), Stadtteilarbeit, Beteiligungsprojekte, Empowerment oder andere Formate Menschen für eine demokratische Kultur mobilisieren und befähigen.

Zur Verfügung stehen drei Fördertöpfe: Für große Projekte (etwa 5000 Euro) kann man einen Antrag im Projektfonds stellen. Deadlines sind der 21. Mai und der 27. August. Für kleinere Projekte kann laufend ein Antrag im Kleinprojekte-Fonds gestellt werde. Zudem gibt es für die Jugend den Jugendfonds. Hier können Gelder bis zu 1000 Euro klargemacht werden. Im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie finden zudem Fortbildungen, Workshops und weitere Veranstaltungen für Jung und Alt statt. Die jährliche Demokratiekonferenz bietet neben fachlichem Input, die Gelegenheit zum Austausch und zur Weiterentwicklung.

Informationen und Hilfe bei der Antragstellung über die Koordinierungs- und Fachstelle, Nikolaiplatz 3, 04838 Eilenburg, www.demokratie-eb-bd-lau.de, fachstelle@demokratie-eb-bd-lau.de, Telefon 03423 7002998

Faulbrut – Sperrbezirk aufgehoben

Das Landratsamt hat den Faulbrut-Sperrbezirk in der Gemeinde Beilrode aufgehoben. Dieser bestand, weil im September 2019 in einem Bienenstand die Amerikanische Faulbrut (AFB) festgestellt wurde. Die AFB ist eine ist eine anzeigepflichtige Tierseuche. Bei einem Ausbruch droht die Infektion weiterer Bienenvölker. Nach der amtlichen Feststellung der Krankheit muss deshalb ein Faulbrut-Sperrbezirk mit mindestens einem Kilometer Radius um den betroffenen Bienenstand eingerichtet werden.

Garten-Workshop in Jesewitz

Der Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen veranstaltet am 23. April einen Feierabend-Workshop zum Thema Perma-Schulgarten in der Grundschule in Jesewitz. „Mit Unterstützung des Sächsischen Mit-Mach-Fonds wollen wir gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern den Schulgarten nach den Prinzipien der Permakultur ökologisch, spannend und nachhaltig neu gestalten“, sagt Judith Blödorn vom Projektteam. Zugleich soll an dem Tag das Projekt starten und dabei allen Interessierten praktisch und anschaulich die Idee, Ziele und Praxis der Permakultur näher gebracht werden. Die Teilnahme an dem Workshop ist kostenfrei. Dank des Fördervereins sei auch für einen kleinen Snack gesorgt, so Blödorn weiter.

Workshop Perma-Schulgarten, 23. April, 15 bis 18 Uhr, Grundschule Jesewitz, Anmeldung per E-Mail an: perma.school.garden@gmail.com

Wohngebiet in Ochelmitz geplant

In Ochelmitz soll ein kleines Wohngebiet mit bis zu vier Einfamilienhäusern entstehen. Die Planfläche umfasst 3579 Quadratmeter. Wie die Gemeinde Jesewitz informierte, sei dafür ein Bebauungsplan aufgestellt worden, dessen Vorentwurf noch bis 7. Mai beim Verwaltungsverband Eilenburg-West in Eilenburg öffentlich ausgelegt ist. Bürgerinnen und Bürger haben dadurch die Möglichkeit, Einsicht in die Unterlagen zu nehmen und können auch eine Stellungnahme dazu abgeben.

Neue Auflage für Storchennest

Das Storchennest in Schöna hat eine neue Auflage bekommen. Mittels Hebebühne wurde reichlich Material in zwölf Metern Höhe befestigt, um dem Storch genügend Anreiz zum Bleiben zu geben. Im vergangenen Herbst war bei einem Sturm ein verwitterter Korb vom Mast gefallen. Nun sind die Hoffnungen groß, dass Adebar seine frisch eingerichtete Wohnung auch dauerhaft annimmt und vom benachbarten baufälligen Schornstein absieht.

