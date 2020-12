Laußiger Sielbau stockt: Wird Gebautes wieder abgerissen?

Laußig/Glaucha

Über den stockenden Sielbau bei Laußig macht sich der Laußiger Daniel Rehberg Gedanken. Seine Frage, warum die dortigen Bauarbeiten nun schon das ganze Jahr ruhen, die Baustelle sogar inzwischen beräumt worden ist, gab die LVZ an die zuständige Landestalsperrenverwaltung in Rötha weiter.

Bau ruht seit Monaten

Deren Leiter Axel Bobbe bestätigte zunächst, dass der 2,3 Millionen Euro teure Ersatzbau des von der Flut im Jahr 2013 zerstörten Siels zwar im Oktober 2019 begonnen wurde, aber tatsächlich schon längere Zeit ruhe. Derzeit, so berichtet er, werde der Zustand des eingesetzten Betons ein weiteres Mal geprüft, da es unterschiedliche Gutachteraussagen dazu gebe. Da die Landestalsperrenverwaltung auf keinen Fall ein Risiko eingehen werde, müsse nun ein weiteres Prüfergebnis abgewartet werden. „Wir wissen damit frühestens im Januar oder Februar, wie es weiter geht. Im schlimmsten Fall muss sogar das bereits Gebaute wieder abgerissen werden“, so Axel Bobbe. Damit könne derzeit auch keine verlässliche Aussage über die Fertigstellung getroffen werden. Das Siel sollte ursprünglich bereits im Dezember 2020 in Betrieb gehen.

Das Siel auf der anderen Seite der Mulde und in der Nähe des Rinderstalls in Niederglaucha gelegen konnte dagegen Ende 2020 in Betrieb gehen. Auch bei diesem knapp zwei Millionen Euro teuren Projekt handelt es sich um einen Ersatzneubau, das Vorhaben hatte sich ebenfalls immer wieder verschoben. Grund waren hier Eigentumsprobleme und zu erfüllende Naturschutzauflagen. Da das Siel den Muldealtarm (Glauchaer Bach) an die Vereinigte Mulde anbindet, können die Fische ungehindert zwischen Glauchaer Bach und Mulde hin und her schwimmen.

Von Ilka Fischer