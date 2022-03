Laußiger Veranstalter in der Corona-Krise: Wie geht es David Himmer? 

Laußig

Die Krise, die vielen Veranstaltern den Todesstoß versetzt hat, dauert nun schon zwei Jahre an. Auf wenige produktive Wochen im Sommer folgten sowohl 2020 als auch 2021 Monate voller Einschränkungen und Komplett-Absagen. Wie kann es also sein, dass in Laußig ein Eventmanager die Corona-Zeit bisher nicht nur überlebt hat – sondern auch noch expandiert?

Ausfälle und Absagen: „Was passiert jetzt?“

Breites Lächeln, Grübchen – wer auf David Himmer trifft, zweifelt nicht, es mit einem positiven Menschen zu tun zu haben. Aber Optimismus allein bezahlt noch keine Rechnungen und ersetzt keine Verdienst-Ausfälle. Das ist auch Himmer klar, als er im März 2020 auf aufgebaute Basteltische und Hüpfburgen blickt. Gerade hat ihn das Ordnungsamt angerufen: Der geplante Kids-Day wird nicht stattfinden. „Das war schon ein Moment, da haben wir innegehalten und überlegt: Hm, okay. Was passiert jetzt?“, erinnert sich der 33-Jährige, der zu dem Zeitpunkt in die Veranstaltung schon viel investiert hatte. Mit seinem Mitarbeiter Karsten Schreyer zieht er sich in sein Büro zurück. Bei einem Kaffee überlegen sie, was zu tun ist.

„Das Problem war: Es gab einfach noch keinen Plan. Niemand wusste, wie lange das mit Corona geht. Oder was eine pandemie-konforme Veranstaltung genau sein soll.“ Das große Festzelt bleibt zunächst noch stehen, aber spätestens nach zwei Wochen ist abzusehen, dass es so schnell keinen Kids-Day geben wird. Es wird bis November 2021 dauern, bis die Veranstaltung nachgeholt werden kann. Aber das weiß Himmer zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Erstmal geht es für ihn, wie für so viele in seiner Branche, um das Überleben während der ersten Wochen.

Corona zwingt zum Weiterdenken

„Es ging für uns aber zum Glück weiter – Schritt für Schritt“, so der Laußiger. Als problematisch empfindet Himmer besonders während dieses ersten Pandemie-Jahres die langen Bearbeitungszeiten, die für die wichtigen Anträge auf Corona-Hilfen ins Land gehen. „Aber so richtig kann ich auch niemandem einen Vorwurf machen. Es gab ja ganz, ganz viele Betroffene.“ Über Förderprogramme und Unternehmenskredite finanziert er sich, investiert sogar. Gemeinsam mit Karsten Schreyer widmet er sich vor allem dem Ausbau einer zusätzlichen Gastrohalle mit Textilwäscherei und Geschirrspülstraße auf dem Firmengelände.

Der LVZ gegenüber zeigt er sich guten Mutes, als er im August 2020 über das Geschäft spricht. Trotzdem sagt er damals: „Eine zweite Corona-Welle wäre für uns richtig kritisch.“ Eine zweite Welle kommt, eine dritte, eine vierte, eine fünfte. Die Eventagentur gibt es immer noch. „Corona hat uns gezwungen, uns weiterzubilden, etwa zum Thema Luftaustausch“, blickt Himmer zurück. Auch entstanden neue Formate. Wie etwa die Idee für ein Konzertdinner im beheizten Festzelt – das dann aber doch nicht stattfinden kann.

So hatte die LVZ im August 2020 berichtet. Quelle: Leipziger Volkszeitung

Anfragen für Hochzeiten explodieren

Letztendlich ist es aber auch die Art seines Kerngeschäfts, die Himmer rettet. So lebt seine Agentur nicht hauptsächlich davon, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen zu planen und durchzuführen – sondern vom Zelt- und Bühnenverleih. Inklusive Bestuhlung, Geschirr, Tischwäsche und was sonst noch dazu gehört. „Ein Rundumpaket“, sagt der 33-Jährige. „Nur Kochen tun wir nicht.“ Während der Sommermonate ist er schwer gefragt. Viele Gaststättenbetreiber sind unsicher, wie und unter welchen Bedingungen sie überhaupt öffnen dürfen. Privatfeiern im eigenen Garten werden immer beliebter, bedeuten sie doch zumindest relative Planungssicherheit.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Anfragen für Hochzeiten mit Komplettausstattung sind geradezu explodiert. Zu zweit sind wir da an unsere Grenzen gekommen“, erklärt Himmer. Um dem Ansturm gewachsen zu sein, schafft er zwei neue Festzelte und ein weiteres Fahrzeug für den Fuhrpark an. 2021 stellt er einen neuen Mitarbeiter ein. Mindestens ein weiterer soll dieses Jahr folgen – denn Himmer hat große Pläne. Auf einer Hausmesse auf dem Gelände des alten Kindergartens will er am 9. April sein Inventar präsentieren – einschließlich der Gastrohalle und einer neuen Trailer-Bühne. Kinder dürfen sich derweil auf den Hüpfburgen vergnügen. Im August dann soll das 15-jährige Jubiläum der Agentur auf dem Festplatz in Laußig gefeiert werden.

Sorge um leere Fördertöpfe

„Doch, wir sind da bisher sehr gut durchgekommen“, resümiert Himmer. Klar sei aber auch, dass das Unternehmen ohne staatliche Hilfe keine Chance gehabt hätte. Nur so hätte er etwa den Lohn seiner Mitarbeiter während der Kurzarbeit voll aufstocken können. Etwas Sorge bereitet ihm, dass die Fördertöpfe des Bundes irgendwann leer sein könnten. „Jetzt kommt die weltpolitische Lage mit dem Krieg in der Ukraine dazu. Und niemand weiß, ob es im Oktober und November einen neuen Lockdown geben wird.“ Bis dahin will er den Frühling und den Sommer nutzen – und weiter optimistisch bleiben.

Von Hanna Gerwig