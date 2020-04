Leader-Gelder: Darum geht’s im neuen Projektaufruf

Bad Düben

155 000 Euro für Projekte im Fördergebiet Dübener Heide – Vereine, Kommunen und Unternehmen können sich bis 10. April um Mittel bewerben.

Lokale Aktionsgruppe Dübener Heide ruft auf

Wie berichtet sind beim gerade beendeten Projektaufruf rund 438 000 Euro vorrangig an Vereine ausgereicht worden. Auch die nun zur Verfügung stehenden Gelder stammen aus dem EU-Programm Leader. Die für die Auswahl der Projekte zuständige Lokale Aktionsgruppe (LAG) der Dübener Heide möchte diese Mittel für Projekte ausreichen, die der Verbesserung der Grund- und Nahversorgung, aber auch der Erhöhung des Freizeitwertes dienen.

Aufwertung von Vereinsstätten und -plätzen

Initiativen, Vereine und Bürger, die sich für das Allgemeinwohl einsetzen und durch ihre Aktivität und ihr Engagement erheblich zur Lebensqualität in den Dörfern beitragen, werden besonders unterstützt. So sind beispielsweise Fördermöglichkeiten für die Sanierung und Aufwertung von Vereinsstätten und -plätzen denkbar, die Errichtung von Spielplätzen oder Sanierungsarbeiten an ortsbildprägenden Gebäuden.

Auch Unternehmer sind angesprochen

In einem ihrer letzten Projektaufrufe der aktuellen EU-Förderphase möchte die LAG zeigen, was mit Leader möglich ist, und ruft daher eine Vielzahl an Fördergegenständen aus der Lokalen Entwicklungsstrategie auf. Neben den Maßnahmen der klassischen Dorfentwicklung sind auch Unternehmer angesprochen, die Investitionen an ihrem Betriebssitz planen.

20 000 Euro als Maximum

Bei allen Vorhaben ist zu beachten, dass die Zuwendung unabhängig von der Höhe der Gesamtinvestition auf maximal 20 000 Euro festgelegt ist. Hierzu führt Regionalmanagerin Monika Weber aus: „Die Festlegung auf diese Zuschussobergrenze passiert vor dem Hintergrund der zu Ende gehenden Fördermittel für die Region. Mit diesem Vorgehen besteht die Möglichkeit, trotz des knappen Budgets mehrere Projekte auswählen zu können.“

Von Doberschütz über Laußig , Mockrehna bis Bad Düben und Eilenburg

Von der Förderung können Kommunen, Vereine, Gewerbetreibende und Privatpersonen profitieren, die ihr Vorhaben in der Leader-Region realisieren. Diese umfasst die Städte und Gemeinden Dommitzsch, Elsnig, Doberschütz, Dreiheide, Laußig, Mockrehna, Trossin, Eilenburg und Bad Düben sowie die Ortsteile Zinna und Welsau der Stadt Torgau.

Fragen beantwortet das Regionalmanagement Dübener Heide. Dieses berät kostenlos und begleitet durch das Antragsverfahren. Kontakt: Monika Weber und Claudia Jakobartl (Tel.: 034243-342008 oder 0171/7488594). www.leader-duebener-heide.de

Von LVZ