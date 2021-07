Bad Düben/Tornau

Der Naturspielplatz in Mölbitz, der Mehrgenerationen-Bewegungsparcours mit Trimm-Dich-Pfad und Spielplatz am Heidelbachsaal in Langenreichenbach oder das neue Vereinshaus der Sänger und Motorradfahrer in der Steinerkeide Authausen – das sind drei von vielen Projekten, die mit Hilfe von Zuschüssen aus dem LEADER-Programm umgesetzt wurden und werden. Unter dem Motto „Bürger, Wirtschaft und Kommunen gestalten gemeinsam“ wird seit 2014 in der Naturparkregion Dübener Heide der LEADER-Prozess gestaltet. Zum Ende der Förderphase haben die beiden verantwortlichen Lokalen Aktionsgruppen ihren LEADER-Prozess jetzt bilanziert und ein positives Fazit gezogen. ​

In den vergangenen sechs Jahren konnten in der Dübener Heide Gesamtinvestitionen in Höhe von 23,94 Millionen Euro getätigt werden. Dabei entfallen 16,3 Millionen Euro auf den sächsischen Teil der Region und 7,64 Millionen Euro auf den anhaltischen Teil der Dübener Heide. Hier konnten noch weitere 2,68 Millionen Euro Fördermittel aus anderen Programmen erschlossen werden, die zu Investitionen in Höhe von 3,65 Millionen Euro führten. Die LEADER-Fördermittel nutzten Privatpersonen, Unternehmen, Vereine und Kommunen.

Neuer Lebensmittelpunkt in der Heide

Im sächsischen Teil der Dübener Heide wurden 183 Projekte von der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) für eine​ ​Förderung ausgewählt. Die Zuwendungen in einer Gesamthöhe von etwa 8,5 Millionen Euro flossen zum überwiegenden Teil in die dörfliche Infrastruktur, Daseinsvorsorge, das bürgerschaftliche Engagement, Unternehmensförderung und Existenzgründung sowie in den Bereich Wohnen und Leerstandsmanagement.

In der Förderphase hatte insbesondere der Bereich Um- und Wiedernutzung von Gebäuden zur Schaffung eines Hauptwohnsitzes große Beliebtheit erfahren, so dass 42 Menschen – mit steigender Tendenz – die Dübener Heide als ihren neuen Lebensmittelpunkt gewählt haben. Außerdem wurden 41 neue Übernachtungsplätze im Tourismus geschaffen. Auch 21 Spielplätze und öffentliche Treffpunkte konnten über LEADER entwickelt und gefördert werden.

Für diesen Bereich stand zudem ein Regionalbudget in Höhe von rund 135 000 Euro zur Verfügung, was zur Realisierung weiterer 15 Kleinprojekte führte. Dazu zählten unter anderem die Gestaltung einer Grünfläche in Langenreichenbach, neue Sanitäranlagen für den Jugendclub Schöna und die Gestaltung der Sprottaer Bucht als Begegnungsort. Außerdem konnten mit Hilfe der EU-Förderung ein Dutzend neue Arbeitsplätze geschaffen und gesichert werden.

138 Projekte im anhaltischen Teil

Im anhaltischen Teil der Dübener Heide wurden 138 Projekte von der LAG für eine Förderung ausgewählt. So konnten 24 Gebäude in der Region saniert werden, 52 Flächen haben eine Aufwertung erfahren beziehungsweise wurden hier Nutzungskonflikte entschärft, 58 neue Betten im touristischen Bereich sind dazugekommen und durch Investitionen sind sechs Arbeitsplätze entstanden.

Auch die Bürgerbeteiligung war hoch: Allein an der Arbeit in Netzwerken beteiligten sich 270 Menschen, 780 Leute haben sich bürgerschaftlich in den Bereichen Naturschutz, Bildung und Kultur engagiert.

Bisherige Akteure wollen weiter mitmachen

Die Beteiligten bewerten die Umsetzung der Entwicklungsstrategie positiv. Befragungen der Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppen sowie der Projektträger zeigen eine hohe Zufriedenheit. LEADER habe in hohem Maße einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Dübener Heide geleistet. Aus diesem Grund möchten beide Lokale Aktionsgruppen die Arbeit fortsetzen und in der kommenden Förderphase erneut antreten.

„Mit LEADER gelingt es, die Region zu stärken und die Vernetzung zwischen privaten und öffentlichen Partnern zu festigen“, ist sich Roland Märtz, Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe Dübener Heide/Sachsen, sicher. Und Thomas Klepel, Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe Dübener Heide/Sachsen-Anhalt ergänzt, dass sich im Naturpark Dübener Heide die Gemeinschaft von Bürgern, Kommunen und Unternehmen bewährt hat. „In der kommenden LEADER-Phase möchten wir die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und die Anreize für Um- und Wiedernutzungen ausbauen. Ein weiteres wichtiges Thema wird Klima- und Ressourcenschutz sein.“

