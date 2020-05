Eilenburg: Leergut brennt auf Firmengelände

Eilenburg

Auf dem Betriebsgelände des Eilenburger Getränkeherstellers Sachsen Quelle GmbH an der B 107 in Eilenburg hat es am Samstagabend ein Feuer gegeben. Offenbar waren an einem der Zelte Leergutpaletten in Brand geraten. Personen wurden ersten Angaben zufolge nicht verletzt.

Kurz nach 19 Uhr war das Feuer entdeckt worden. Quelle: privat

B 107 zeitweise gesperrt

Einsatzkräfte der Eilenburger Feuerwehr waren vor Ort, um das Feuer zu löschen. Über dem Einsatzort hing weithin erkennbar dichter Rauch. Weil dieser auch die Sicht auf der am Gelände vorbeiführenden Bundesstraße 107 Eilenburg – Bad Düben stark einschränkte, sperrte die Polizei die Straße zeitweise zwischen den Abfahrten Rödgen und Hainichen. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Der vom Firmengelände abziehende Qualm schränkte die Sicht auf der B 107 stark ein. Die Polizei sperrte deshalb zeitweise die Straße zwischen den Abzweigen Rödgen und Hainichen.. Quelle: ka

