Lehrer-Engpass zum Schulstart in Mockrehna

An der Oberschule Mockrehna bekamen Eltern zum Schulstart zu hören, was sie nach Monaten des Schul-Stillstandes und Home-Schoolings sicher nicht hören wollten: „Es fehlen massiv Fachlehrer, Stunden müssen eingekürzt werden.“ Carina Beuche, Mutter einer Siebtklässlerin, sprach das zur Gemeinderatssitzung an. Betroffen davon seien Mathematik, Physik und Kunst. „Von 4 Stunden Mathe gibt es wegen Krankheit nur 2, um das zu gewährleisten, fällt eine Physikstunde weg“, nannte sie ein Beispiel. Einfluss auf die Personalprozesse nehmen könne die Gemeinde nicht, so Bürgermeister Peter Klepel (parteilos). Er wolle das Thema aber in der Schulkonferenz ansprechen.

Schulleitung bemüht sich, Ausfälle zu kompensieren

Für die langjährige Schulleiterin Rosemarie Krieglsteiner, die zum Monatsende aus dem Dienst ausscheidet, ist das keine einfache Situation – zumal der Engpass ausgerechnet zu Beginn des neuen Schuljahres aufgetreten sei. Sie betonte, dass man alles daran setze, die zumeist krankheitsbedingten Ausfälle bestmöglich zu kompensieren.

Lehrermarkt wie leer gefegt

Hinsichtlich der Personalsituation will Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung, die Probleme nicht kleinreden. Obgleich sich wegen der krankheitsbedingten Ausfälle der Engpass von allein wieder weiten würde, verwies er auf einen insgesamt leer gefegten Lehrermarkt. Mittlerweile habe der Freistaat 929 von 1100 offenen Stellen besetzen können. „Die Schule in Mockrehna ist mit ihren Problemen nicht allein“, so Schulz. Erschwerend komme für das Schulzentrum hinzu, dass es sich im ländlichen Raum befinde und trotz guter Anbindung an Leipzig für viele Studenten nur wenig interessant erscheine.

Landkreis macht Werbung für Landschulen

Diesen Aspekt hatte der Landkreis Nordsachsen im Januar aufgegriffen. Man wolle nicht jammern, sondern aktiv werden, so Landrat Kai Emanuel. Gemeinsam mit Schulleiterin und Bürgermeister empfing er die jungen Leute in der Schule, um ihnen Leben und Arbeiten auf dem Land vorzustellen. Die Werbeaktion kam gut an, Optimismus auf. Die Realität aber ist derzeit eine andere

