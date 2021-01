Leipzig/Eilenburg

Im Märchen lassen die Brüder Grimm Stroh zu Gold spinnen. In der heutigen Zeit wäre für das Rumpelstilzchen wohl aber auch das Gewinnen von Phosphat aus Klärschlamm verlockend. Denn Phosphat ist als das wichtigste Nährelement so was wie das Gold der Landwirtschaft.

Phosphat aus Abwasser gewinnen

Wie man den nicht nachwachsenden Rohstoff aus Abwässern zurückgewinnen könnte, das haben die Mitarbeiter des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in den vergangenen drei Jahren im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Projektes im Eilenburger Klärwerk im Ortsteil Hainichen untersucht.

Blick auf die Klärbecken des Abwasserzweckverbandes Mittlere Mulde in Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

Chemische Lösungen gibt es dafür bereits. „Sie haben“, so erzählt Projektleiterin Dr. Susanne Günther, „aber den Nachteil, dass entweder toxische Stoffe zugefügt werden müssen oder aber der ebenfalls begrenzte Rohstoff Magnesium benötigt wird.“

Auch biologisch ist es machbar

Die Leipziger Umweltforscher wollten daher herausfinden, ob es nicht auch eine rein biologische Lösung gibt. Und, so kann die Biologin Susanne Günther heute auch mit Stolz konstatieren: „Zumindest aus wissenschaftlicher Sicht können wir bestätigen: Ja, das ist machbar.“

Die Leipziger Umweltforscher haben im Eilenburger Klärwerk, das wegen seiner Spezifika mit vielen Prozessströmen, seiner Nähe zum UFZ, aber auch wegen der Kooperationsbereitschaft seitens des Abwasserzweckverbandes Mittlere Mulde ihre erste Wahl war, 16 Prozessströme zwischen Anlagenzu- und -ablauf untersucht. In vier davon, im Überschussschlamm, im Faulschlamm und den daraus entstehenden Strömen Trübwasser und Klärschlamm fanden sie letztendlich auch unter ökonomischen Gesichtspunkten genügend Phosphor.

Nur Bierhefe wird als Zusatzstoff gebraucht

Sofern der Phosphor nicht bereits in gelöster Form vorliegt, wie im Trübwasser, kommen bei der vom UFZ-Team entwickelten Methode die Schlämme unter Ausschluss von Luft in Wasser, so dass sich der Phosphor darin löst. Die phosphatreichen Wässer kommen dann wiederum in einen Behälter mit Hefe, die das Phosphat, aber nicht die in den Schlämmen enthaltenen Schadstoffe aufnimmt. Damit werden bei dem Verfahren, außer der Hefe, die als Abfall in Brauereien anfällt, keine chemischen Zusätze benötigt.

Doch bis daraus das Gold der Landwirtschaft tatsächlich im industriellen Maßstab zurück gewonnen werden kann, dauert es auf jeden Fall noch, bremst Professor Dr. Susann Müller, Arbeitsgruppenleiterin am UFZ, etwaige Erwartungen.

Bis zur Produktionsreife braucht es weitere Forschung

Das UFZ habe zwar im Rahmen der von ihm betriebenen Grundlagenforschung den Nachweis inzwischen auch im Kubikmeter-Maßstab erbracht. Doch für die Produktionstauglichkeit müssten nun noch die entsprechenden Anlagen entwickelt werden.

Und dies sei zwar nicht mehr Sache des UFZ, doch die beiden Forscherinnen würden es natürlich begrüßen, wenn nun auch die sich anschließende weitere notwendige ingenieurtechnische Forschung gefördert werden würde. Gut vorstellbar sei für sie, dass dabei das von ihnen aufgebaute Modul in Eilenburg dafür verwendet wird.

Eingemottet, so Susann Müller, werde die rund 10 000 Euro teure Technik, die auf jeden Fall noch bis Mitte Februar in Eilenburg steht, aber auf keinen Fall. Sie könnte nämlich auch ganz oder in Teilen in anderen Klärwerken zum Einsatz kommen. Denn welche Prozessströme sich tatsächlich für die biologische Phosphatrückgewinnung eignen, müsse für jedes Klärwerk immer separat ermittelt werden. Eine sogenannte Handreichung für ihre Methode, die vom UFZ-Team gerade veröffentlicht wurde, diene dabei als Anleitung. Dass das Interesse daran prinzipiell riesig sei, das wundert Susann Müller nicht.

Phosphor gibt es nicht unbegrenzt

Die Mikrobiologin betont: „Wir müssen beim Phosphor einfach den Kreislauf hinbekommen.“ Sie sieht den Phosphor für die Ernährungssicherheit zukünftiger Generationen als essenziell an. „Doch die Lagerstätten, die es zudem nur außerhalb Europas gibt, sind endlich. Hinzu kommt, dass derzeit fast alles, was als Phosphat-Dünger auf deutsche Äcker kommt, aus der Westsahara stammt. Und mit diesem relativ stark verunreinigten Phosphor bringen wir immer auch ein bis zwei Prozent Schwermetalle auf unsere Felder.“

Klärwerke müssen nachrüsten

„Auch wegen dieser Fakten“, so ergänzt Susanne Günther, „hat das Bundeskabinett 2017 eine entscheidende Änderung in der Klärschlammverordnung beschlossen.“ Damit werde die Rückgewinnung von Phosphor ab 2029 für alle Anlagen mit über 100 000 Einwohnergleichwerten zur Pflicht. Für die ab 50 000 Einwohnergleichwerten gelte das ab 2032. Klärwerke, wie das in Eilenburg mit 49 000 Einwohnergleichwerten, liegen da zwar noch knapp darunter, doch das könne sich jederzeit ändern.

Und wie gut, dass Eilenburg dann schon weiß, wo das meiste Phosphat-Gold zu finden ist ...

Von Ilka Fischer