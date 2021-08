Eilenburg/Bad Düben

Gustav Jannert spielt Orgel

Ende August ist Gustav Jannert-Telcian (Schweden/Rumänien) anlässlich der Orgelnacht in Eilenburg zu hören – bereits am 20. August gibt er zum Fermate-Konzert in der Bad Dübener Stadtkirche ein Konzert. 19.30 Uhr geht es los. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Jannert-Telcian spielt Werke von Mendelssohn, Bach und Jannert.

Burgverein lädt zum Sommertheater ein

Der Eilenburger Burgverein lädt für Freitag, den 27. August, zum Sommertheater in den Innenhof des Torhauses auf dem Schlossberg ein. Aufgeführt wird ein Solostück für Schauspieler von Markus Gille. Es trägt den Namen „Rebell“ und schildert das Leben des US-amerikanischen Schauspielers und Sängers Dean Reed. Zu Beginn der 1960er Jahre galt er als lateinamerikanisches Teenageridol. 1966 startete er eine zweite Karriere in der Sowjetunion und lebte ab 1973 als bekennender Sozialist in der DDR.

Markus Gille ist der Enkel einer Eilenburger Lehrerfamilie. Er selbst wuchs in Leipzig auf. Markus Gille studierte an der Universität in Tel Aviv und arbeitet heute am Mittelsächsischen Theater in Freiberg. Er gründete die Bürgerbühne Freiberg, die Gruppe Loge 5 in Döbeln und schrieb Theatertexte und Opernlibretti. Die Aufführung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Kartenresevierung über 0176 84393582.

Pfeffermühle gastiert an Audenhainer Mühle

„So’n Hals“ haben Detlef Nier und Rainer Koschorz. Grund genug für die Akteure des Leipziger Kabaretts Pfeffermühle, daran die Gäste an der Mühle Audenhain teilhaben zu lassen. Seit vielen Jahren stellen die Müllersleute Ebbecke einmal im Sommer den Bühnenwagen auf den Hof und laden mit dem Veranstalter Verein Mühlenregion Nordsachsen zum Sommerkabarett ein. Das nächste Mal am 29. August um 15 Uhr.

Wer kennt das nicht: Bei so vielen Dingen des täglichen Lebens schwillt einem förmlich der Hals an. Wenn man abends vor der Haustür nie einen Parkplatz findet oder aber morgens gleich einen Strafzettel am Auto hat. Wenn einem der Appetit ständig verhagelt wird mit Hinweisen auf zu viel Zucker, Fett, Gluten, E 312 oder schlicht Fleisch. Wenn man sich beim Arzt durchchecken lassen will und erst monatelang auf den Termin wartet, um dann Stunden im Wartezimmer zu verbringen. Und da gibt es noch so viel mehr.

Damit die Gäste nicht so’n Hals kriegen, nähern sich Detlef Nier und Rainer Koschorz diesen Themen kabarettistisch und mit Musik. Vielleicht wird der Hals beim nächsten Mal nicht ganz so dick.

Besucher werden gebeten, die aktuellen Corona-Regelungen zu beachten. Reservierung unter: Familie Ebbecke, Mühle Audenhain, Telefon 034244/50854 oder Mail an info@muehlen-nordsachsen.de

Sonntagsschule im Museum

Das sind die Termine für die nächsten Sonntagsschulen im Eilenburger Stadtmuseum: Am 29. August wird Museumsleiter Andreas Flegel um 15 Uhr Interessierte mit einer Präsentation auf die aktuelle Sonderausstellung „Decelith aus Eilenburg“ einstimmen. Anschließend ist Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen und interessante Zusatzinformationen zu erhalten.

Am 5. September stellt Andreas Flegel um 15 Uhr dann die neueste Publikation des Eilenburger Geschichts- und Museumsvereins vor.

Geflügelzüchtertag in Paschwitz

Der Rassegeflügelzuchtverein Eilenburg und Umgebung lädt für Samstag, den 14. August, von 15 bis 18 Uhr zu einem Geflügelzüchtertag an die Mühle nach Paschwitz. In einem Expertenvortrag von Gerhard Beyer geht es um die Erfahrungen bei der Fütterung von Hühnern und Tauben, teilte Karl-Heinz Schleinitz vom Verein mit. Züchter können zudem ihre Tiere vom Preisrichter begutachten lassen. Für das leibliche Wohl sorgt an diesem Tag das Team der Mühle Friedemann.

