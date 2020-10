Die seit Jahren in der Messestadt etablierte Leipziger Notenspur-Nacht der Hausmusik soll künftig auch in den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig stattfinden. Erste Abstecher gab es in den letzten Jahren schon – so zur Familie Mühlmann nach Bad Düben. Die Kurstädter haben gute Gründe, warum sie anno 2020 wieder dabei sein werden – wenn es die allgemeine Corona-Lage zulässt.