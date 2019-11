Leitungs-Netz: Mehr Investitionen statt nur auf Verschleiß

Eilenburg

Nicht mehr auf Verschleiß fahren, agieren statt reagieren und deutlich mehr Geld in Leitungsbestand und Hausanschlüsse investieren, um eine stabile Versorgung zu gewährleisten und ein nachhaltiges Netz zu betreiben – das ist die dringende Botschaft, die Geschäftsführerin Ramona Seifert und der Technische Leiter Daniel Jahn den Mitgliedern der Verbandsversammlung des Versorgungsverbandes Eilenburg-Wurzen zur jüngsten Sitzung mit auf den Weg gegeben haben. Zuvor hatte Jahn dargelegt, in welchem Zustand der Bestand derzeit ist. Anhand einer ersten Analyse, die Fragen betrachtete wie: Wie alt ist das Rohrnetz? In welchem Umfang müssen Leitungen erneuert werden?, machte er deutlich, was in den nächsten Jahren auf die Wasserwerker zukommt.

Hausanschluss müsste eine Lebensdauer von 239 Jahren haben

Noch sind es nur Rechenbeispiele, die aber aufzeigen, dass es so nicht weitergehen kann. Beispiel Hausanschlüsse. Rund 27 000 gibt es im gesamten Verbandsgebiet. Würden sie alle 50 Jahre gewechselt, müssten 540 Stück pro Jahr getauscht werden, um in fünf Jahrzehnten einmal komplett den Bestand zu erneuern. Aktuell liegt dieser Wert bei etwa 120 pro Jahr. „Wenn wir so weitermachen wie jetzt, müsste jeder Hausanschluss eine Lebensdauer von 239 Jahren aufweisen“, verdeutlichte Daniel Jahn das Dilemma des derzeitigen Wechsel-Rhythmus’.

Leitungen sind im Durchschnitt bis zu 40 Jahre alt

Nicht viel anders ist die Lage im Leitungsnetz. Rund 1000 Kilometer misst es im Gesamt-Bestand, der unterschiedliche Materialien mit unterschiedlicher Lebensdauer aufweist: Guss (220 Kilometer), Kunststoff (700 Kilometer), Asbest-Zement (137 Kilometer). Das Durchschnittsalter gerade bei Asbest-Zement-Leitungen bewegt sich bei 40 Jahren. Hinzu komme, dass diese vor allem für Ortsverbindungen genutzt wurde. „Bricht eine solche Leitung, sind auch mal schnell ganze Ortschaften von der Versorgung abgeschnitten“, so Jahn.

Versorgungssicherheit hat oberste Priorität

All die Ist-Fakten sollen jetzt mit Zahlen hinterlegt werden, damit sie in künftigen Kalkulationen berücksichtigt werden können. Die Botschaft jedenfalls kam schonmal an. „Ich denke, Sie brauchen uns nicht lange überzeugen, dass der Bedarf groß ist. Hauptziel ist es, die Versorgungssicherheit zu garantieren“, so Mockrehnas Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) in Richtung Geschäftsführung. Auch wenn dies erhebliche finanzielle Mittel binde, das Geld sollte aufgebracht werden. Gerade mit Blick auf den Austausch der Asbest-Leitungen appellierte Klepel, die Maßnahmen rechtzeitig anzugehen: „Eh das geplant und umgesetzt ist, vergehen Jahre.“

Auswirkungen auf Wasserpreis noch unklar

Fazit: Es muss deutlich mehr investiert werden. Mit einer Tendenz, was investiert werden muss, rechnet Ramona Seifert zu Beginn des zweiten Quartals. Die Zahlen werden in die neue Gebühren-Kalkulation einfließen, die ab 2021 ansteht. Ob und, wenn ja, wie sich das auf den Wasserpreis auswirkt, ist derzeit unklar.

Von Kathrin Kabelitz