Letzte Ruhe für Eilenburgerin doch auf dem Bergfriedhof möglich

Eilenburg

Der Wunsch einer unlängst gestorbenen 97-jährigen Eilenburgerin, die zu Lebzeiten immer wieder geäußert hatte, an der Seite ihres Mannes auf dem Eilenburger Bergfriedhof beigesetzt werden zu wollen, geht in Erfüllung. Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) macht da die klare Ansage: „Die Familie kann die Frau definitiv noch vor Weihnachten, und wie von dieser gewünscht, auf dem Bergfriedhof beisetzen.“ Er habe das der betreffenden Familie inzwischen mitgeteilt.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele bürokratische Hürden

Blick auf den Baum mit Schleife, der den Standort des Massengrabes grob markiert. Die Aufnahme wurde von der Westbegrenzung des Friedhofes in Richtung Ehrenfriedhofstraße aufgenommen. Quelle: Ilka Fischer

Das Ganze klingt einfacher als es ist. Denn die Stadt muss dafür einige bürokratische Hürden beiseite räumen. Denn für den Friedhof, auf dem es bereits seit 2007 keine allgemeinen Bestattungen mehr gibt, lief 2016 auch eine Sonderregelung für einen stark begrenzten Personenkreis aus. Damit die Urne der 97-Jährigen nun doch noch an der Seite ihres Mannes beigesetzt werden kann, muss diese Sonderregelung verlängert werden.

Ungewöhnliche Zeiten – ungewöhnliche Maßnahmen

Und dafür wiederum muss auf jeden Fall die Friedhofsatzung geändert werden. Und genau das ist in den derzeitigen Corona-Zeiten gar nicht so einfach. Denn da die epidemische Notlage in Deutschland offiziell beendet ist, dürfe, so Ralf Scheler, der Stadtrat derzeit online keine Beschlüsse fassen. Der Kunstgriff: Die Stadträte haben trotzdem darüber am Montag online, allerdings ohne Beschlussfassung, beraten. „Da es da breite Zustimmung und keinen Widerspruch gab“, so Ralf Scheler, „werde ich nun die Bestattung per Eilbeschluss ermöglichen.“ Der Vorgriff auf eine Satzungsänderung ist ungewöhnlich. Doch ungewöhnliche Zeiten würden eben auch ungewöhnliche Maßnahmen erfordern.

Weihnachtswunder zu Nikolaus

Die Familie ist dafür sehr dankbar. Stefanie Knorr, die Enkelin der Verstorbenen, sagte am Dienstag gegenüber der LVZ: „Unser persönliches Weihnachtswunder hat uns gestern der Nikolaus beschert. Denn nun kann unsere Omi doch noch vor Weihnachten dort beigesetzt werden, wo sie hingehört und am Ende immer sein wollte – bei ihren Lieben, die schon vorausgegangen sind.“

Doch wie geht es mit dem Bergfriedhof, an den sich der rechtlich selbstständig zu betrachtende Ehrenfriedhof anschließt, langfristig weiter?

Wie geht es generell auf dem Friedhof weiter?

Wie berichtet, kamen im Zusammenhang mit dem Begräbnis der 97-Jährigen auch erstmals bis dato unbekannte Massengräber von Opfern des Eilenburger Beschusses im April 1945 zur Sprache. Und Gräber von Opfern durch Krieg und Gewalt müssen zwar nicht als Friedhof weitergeführt werden. Sie müssen aber im Kern erhalten werden. Die Friedhofskommission hat in Sachen Bergfriedhof inzwischen einmal digital getagt. Jörg Böhme, der im Rathaus für das Friedhofswesen verantwortlich zeichnet, erzählt zudem: „Wir haben uns inzwischen von zwei Zeitzeugen unabhängig voneinander die Stelle zeigen lassen. Sie stimmte überein.“ Auch in Sachen Größe sei man inzwischen ein Stück weiter. „Es handelt sich vermutlich um ein etwa 15 mal 25 Meter großes Rechteck im nordwestlichen Teil des Bergfriedhofs.“ Inzwischen gibt es dort übrigens auch eine Gedenkschleife mit den Namen von über 30 Toten um einen Baum, die in der sogenannten fünften Reihe beerdigt worden seien. „Für uns liegt jetzt die Vermutung nahe“, so Jörg Böhme, „dass in den ersten vier Reihen unter anderem auch die Lazarett-Toten aus dem Zweiten Weltkrieg liegen.“ Von denen seien, anders als beim Ersten Weltkrieg, derzeit nämlich bisher keine Grabstellen bekannt.

Kriegsgräberstätte in parkähnlicher Anlage

In Sachen Massengrab will die Stadt nun in den nächsten Monaten gründlich weiter recherchieren. Es könnte dann, so die ersten Erwägungen im Rathaus, ordentlich gestaltet als Kriegsgräberstätte in eine parkähnliche Anlage eingebunden werden.

Das wäre auch im Sinne von Stefanie Knorr und ihrer Familie, die inzwischen schon viel Zeit und Mühe in Recherche rund um die Massengräber investiert hat. Stefanie Knorr erinnert an die Aussage: „Verstorbene, die vergessen werden, sterben ein zweites Mal.“ Sie sei daher sehr froh, dass die Menschen, die so lange vergessen in den Massengräbern auf dem Bergfriedhof lagen, in Zukunft eine würdige Ruhestätte erhalten sollen und sagt: „Ihr Schicksal mahnt uns, dass ein Miteinander zu jeder Zeit besser ist als ein Gegeneinander.“

Von Ilka Fischer