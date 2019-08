Eilenburg

Die vielen Seiten sprengen fast den Einband. Nur mit viel Mühe können Fabienne und Julia die Ordner überhaupt halten, die die letzten vier Jahre ihres Lebens dokumentieren. Wichtige Jahre, voller kleiner Meilensteine: Neue Freundschaften, der sechste Geburtstag, die erste Milchzahnlücke – in der Kindergartenzeit der beiden Mädchen ist viel passiert. Damit sie sich immer daran erinnern, haben ihre Erzieherinnen alles für sie aufgeschrieben. Die Bücher werden Fabienne und Julia mitnehmen, wenn sie in wenigen Stunden den Kindergarten verlassen. Dieser Mittwoch ist ihr letzter Tag, ab Mitte August werden sie zu Grundschülerinnen. Ein großer Schritt, an den die Kinder aber behutsam herangeführt wurden.

Zur Galerie Noch einmal ins Bällebad, noch einmal einen Staudamm bauen. Die siebenjährige Fabienne und die sechsjährige Julia, zeigen ihre liebsten Orte im Kindergarten Schwalbennest.

Fließende Förderung für Schulanfänger

„Wenn man es ganz genau nimmt, beginnt Schulvorbereitung bei uns schon in der Krippe“, sagt Ina Bär, Leiterin des Kindergartens Schwalbennest in Eilenburg. Dort lernen die Kinder natürlich noch nicht Lesen und Schreiben, dafür aber, für andere Empathie zu entwickeln, sich auszudrücken und sich räumlich zu orientieren. Für die Größeren gibt es im letzten Jahr eine Kooperation mit der Dr. Belian-Schule. So besuche etwa eine Lehrerin die älteren Kinder, um sie im Alltag kennenzulernen. Auch Schnuppertage im Klassenzimmer gibt es. Über ein Lernspiel, das mit Lauten arbeitet, können Ina Bär’s Schützlinge außerdem das Lesen schon mal üben. „So bekommen wir auch mit, welches Kind mehr Unterstützung braucht und können uns früh genug mit den Schulen zusammen um eine Förderung kümmern“, so Ina Bär. Natürlich, betont sie, geschehe das in Absprache mit den Eltern. Ihrer Erfahrung nach sind die meisten Erstklässler an ihrem ersten Schultag hochmotiviert – und sie wünscht ihnen, dass das auch so bleibt.

Zwischen Vorfreude und Wehmut

Fabienne und Julia zumindest, können es kaum erwarten. „Ich will gern die anderen Kinder kennenlernen“, sagt Julia. „Und meine Zuckertüte“, fügt sie hinzu. Auch Fabienne ist bereit. Ihre Federtasche ist schon gepackt und sie brennt darauf, ihren neuen Füller auszuprobieren. Überhaupt freuen sich beide Mädchen am meisten darauf, Lesen und Schreiben zu lernen. „Ein bisschen traurig bin ich aber“, lenkt Fabienne ein. Zwar kommen sie und Julia in die gleiche Klasse, einige Freundinnen werden sie aber zurücklassen müssen. „Die werde ich auch ganz schön vermissen“, sagt Julia.

Und dann ist da noch der Kindergarten selbst, der ihnen in den letzten Jahren ein zweites Zuhause war. Einmal noch laufen die beiden durch das große Haus, um sich von ihren Lieblingsorten zu verabschieden: Vom Turnraum mit den Kletternetzen, Mattenburgen und dem Bällebecken. Dem Klassenzimmer mit der Tafel, in dem sie schon einmal den ersten Schultag üben konnten. Und nicht zuletzt vom Experimentierraum, in dem sie Staudämme und Sandfiguren bauen und Messinstrumente ausprobieren durften.

LVZ begleitet Familien beim Schulanfang

Bevor sie abgeholt werden, gehen die Mädchen dann aber doch noch mal nach unten, zu ihren Freunden – bald steht ihnen der Abschied bevor. „Noch ist Fabienne relativ ruhig, aber das kommt noch“, sagt ihre Mutter Anika Gotschal. Sie und ihr Partner, José Baciao sind selbst ein bisschen aufgeregt – Fabienne ist ihr erstes Kind, die kleine Carlota ist erst sechs Monate alt. Julias Eltern dagegen haben mit dem Schulanfang schon Erfahrung. „Unser Sohn ist elf, der kommt jetzt in die sechste Klasse“, sagt Jens Rothe. „Beim zweiten Kind weiß man, wie es geht. Da ist man ein bisschen relaxter“. Am 19. August werden Fabienne und Julia ihren ersten Tag in der Schule verbringen – was sie dabei erleben, berichtet die LVZ.

Von Hanna Gerwig