Liedermacher Wenzel kommt ein Jahr später nach Eilenburg

Eilenburg

Ein Jahr ohne den Wenzel in der Eilenburger Bader-Scheune – das geht eigentlich nicht. 2020 muss es das, Corona bremst den für Sonnabend geplanten Auftritt des Liedermachers aus. 18-mal ist Hans-Eckardt Wenzel schon vor ausverkauftem Haus in der Muldestadt aufgetreten, zuletzt im Januar 2019. Einen Nachholtermin in diesem Jahr wird es nicht geben. „Es gibt aber einen neuen: 8. Mai 2021. Alle gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit“, so Andrea Bader, die zusammen mit ihrem Bruder Thomas im nun 30. Jahr Scheune und Galerie auf dem Berg betreibt. Dann tritt Wenzel zusammen mit Band in der Scheune auf, führt in seinem neuen Programm „Lebensreise“ frühere Lieder mit aktuellen zusammen. Prädikat: Besonders wertvoll.

Wer auf die Lieder und Gedanken des Sängers mit der markanten rauen Stimme in dieser „absurden Zeit“ nicht verzichten will, kann auf youtube das neueste Werk hören. Wie sollte es auch anders heißen? Corona, Corona, Corona. Aufgenommen hat er es zusammen mit Tobias Morgenstern.

Anzeige

Muss Steimle-Lesung auch abgesagt werden?

Abgesagt ist auch das Konzert mit der Uni-Bigband im Juni. Ob die bereits ausverkaufte Lesung mit Kabarettist Uwe Steimle am 5. Juli, für die auch viele auswärtige Gäste Tickets erworben hatten, über die Bühne gehen kann, können die Baders noch nicht sagen. „Wir hoffen noch, dass es eine Lösung gibt, dass die Veranstaltung stattfinden kann“, so Andrea Bader.

Weitere LVZ+ Artikel

Die seit Mitte März geschlossene Galerie ist ab sofort dienstags und donnerstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Kathrin Kabelitz