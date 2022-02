Liemehna

Am 1. Februar feiert das Unternehmen Tauchnitz Werkstatt-Technik das 25-jährige Bestehen. Für den 65-jährigen Ralf Tauchnitz, der sich am 12. Juni erneut als ehrenamtlicher Bürgermeister zur Wahl stellen will, ist das ein guter Grund, die Übergabe des Unternehmens an seinen Sohn Dirk bekannt zu geben. Und eigentlich, so berichtet er, handelt es bei der Firma mit Sitz am Kirchweg 6 in Liemehna ja sogar um zwei Firmen.

Unternehmer-Dasein war so nicht geplant

Dabei stand das Unternehmer-Dasein für den Liemehnaer, der im Eilenburger EBAWE Maschinenanlagenmonteur gelernt hat, dann aber in der Werkstatt der Jesewitzer LPG arbeitete und hier auch seinen Meister für Landtechnik machte, nicht wirklich im Lebensplan.

Mit der Wende kam die Kündigung

„Doch 1990 bekam ich, wie viele andere auch, die Kündigung.“ Er habe daher als Außendienstler einer westdeutschen Firma Werkstatt-Technik im Osten verkauft. Als das Unternehmen diesen Firmenzweig 1997 schloss, kam der nächste Bruch. „Für mich war das dann aber auch der Anstoß für die Selbstständigkeit.“ Dass er dabei auf einen Großteil des Kundenstammes aufbauen konnte, half über die schwere Anfangszeit. Rückblickend stellt er fest: „Ich hätte das vermutlich schon fünf Jahre eher machen sollen“, auch wenn er die Jahre im Außendienst heute als wichtige Lehrjahre sieht.

Doch es lief trotz aller Höhen und Tiefen zumindest so gut, dass er schon 1999 den von der Sparkasse nicht mehr benötigten Container in Radefeld an den heutigen Sitz nach Liehmena umsetzen ließ. Denn während das Tauchnitz-Team 1999 neben ihm und einer Bürokraft nur einen Service-Monteur umfasste, sind es jetzt vier Monteure. Auch deshalb wurde das Büro 2003 noch einmal um einen Anbau erweitert.

Auch Sohn Dirk fing als Außendienstler an

Bei seinem 42-jährigen Sohn Dirk sieht er seine Firma Tauchnitz Werkstatt-Service in guten Händen. „Letztendlich hält er mir ja schon seit Jahren den Rücken frei“, auch wenn Dirk als Geschäftsführer der Tauchnitz Werkstatt-Technik GmbH selbst fünf weitere Mitarbeiter unter sich hat. Wie sein Vater fing der Sohn nach dem dualen Studium bei Mechanik Taucha und der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Leipzig 2005 als Außendienstler an. Die Tauchnitz Werkstatt-Technik GmbH verkauft an Werkstätten im Umkreis von etwa 200 Kilometern alles von Hebebühnen über Krananlagen, Reifendiagnostiksysteme bis hin zu (fast) jeglichem Werkzeug.

Doch die Liemehnaer verkaufen nicht nur, sondern bieten auch Montage und Wartung an. Das gelte natürlich auch, so Verkäufer Dirk Tauchnitz in seinem Element, für Sektional-, Roll- und Schiebetore – die sie sogar im Privatbereich offerieren.

Unternehmen hat eine gesunde Größe

Weiter ausbauen will der Junior, der mit seiner Frau und Tochter in Liemehna lebt und sich als Vorsitzender des Heimatvereins Lumene engagiert, vorerst nicht. „Das Unternehmen hat eine gesunde Größe.“ Doch wie sich schon bei seinem Vater gezeigt hat: Man kann nie wissen, ob das Leben nicht doch noch überraschende Wendungen bringt.

Von Ilka Fischer