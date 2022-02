Jesewitz

Die Mitglieder des Heimatvereins Lumene sehen dem Frühjahr mit besonderer Spannung entgegen. „Denn dann wird sich entscheiden, ob wir die ,Goldene Sonne’ in Liemehna zu einem Dorfbegegnungszentrum umbauen können oder eben nicht“, erklärt Vereinsvorsitzender Dirk Tauchnitz auf LVZ-Nachfrage. Die Weichen dafür hat der Verein jedenfalls gestellt.

Verein ist Besitzer des Gasthofes

Die Vorgeschichte: Als sich fast unmittelbar nach der Vereinsgründung im Oktober 2020 die Gelegenheit ergab, den Gasthof zu erwerben, griffen die Liemehnaer kurzerhand zu. In ihrem Auftrag hat das Architektenbüro Giersdorff inzwischen eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Der Antrag zur Baugenehmigung liegt beim Landratsamt. „Doch vor allem brauchen wir natürlich den finalen Zuschlag für die Leader-Fördermittel“, macht Dirk Tauchnitz deutlich. Über eine halbe Million Euro könnten damit in den ehemaligen Gasthof, in dem die Küche seit über zwei Jahrzehnten kalt bleibt, fließen. Doch ein Selbstläufer ist das nicht. Denn Dirk Tauchnitz weist auch darauf hin , dass der zehnprozentige Eigenanteil nur mit vielen Eigenleistungen aufzubringen sein wird.

Auch Nachbarorte sind interessiert

Aufmerksam verfolgt wird das Ganze übrigens nicht nur von den 300 Liemehnaern, sondern auch in den unmittelbaren Nachbardörfern Ochelmitz und Pönitz. Denn auch dort gibt es derzeit keinerlei Kommunikationstreff. Einige Pönitzer und Ochelmitzer mischen deshalb sogar im Verein Lumene mit, der damit nun bereits 90 Mitglieder zählt.

Von Ilka Fischer