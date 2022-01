Liemehna

Im Jesewitzer Ortsteil Liemehna könnte Am Windberg ein zweites kleines Wohngebiet mit neun Einfamilienhäusern entstehen. Das entsprechende Projekt, das unter der Bezeichnung „Am Windberg Nr. 2“ firmiert, stellte Gernod Schindler von der SZ Immo Projekt GmbH aus Leipzig im jüngsten Gemeinderat vor. Danach sollen die 690 bis 780 Quadratmeter großen Grundstücke über eine Stichstraße mit Wendehammer erschlossen werden.

Gegenwind für Häuser am Windberg

Für das Projekt am Windberg, das die Ortslage im Süden abrunden würde, gab es aber auch Gegenwind. Dieser richtete sich zwar nicht explizit gegen das Projekt an sich. Oliver Bachschwöller (Freie Wählervereinigung Natur und Heimat) brachte aber generelle Bedenken an. „Wir haben schon jetzt sehr viele Baugrundstücke in der Planung, die mit entsprechenden Zuzügen verbunden sind, für die es wiederum entsprechende Kita- und Grundschulplätze braucht.“ Er sprach sich daher dafür aus, sich jetzt lieber zwei, drei Jahre Zeit zu nehmen, um zu schauen, wie sich die anderen Baugebiete füllen. Es müsse nicht immer alles „schneller, größer, höher, weiter“ sein, man könne sich auch mal eine Weile darauf konzentrieren, das Bestehende zu verbessern. Das hätte zugleich den Vorteil, dass man in Sachen Baugrundstücke auch noch in der Zukunft Optionen habe.

Bürgermeister teilt Bedenken nicht

Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) sah das anders. Er würde diese Bedenken teilen, wenn hier mehr als 20 Häuser geplant wären. „Doch solch ein kleineres Vorhaben möchte ich nicht wegschieben.“ Auch Veiko Kuhne (WV) meinte: „Ich bin zwar prinzipiell auch für eine Pause, doch das hier sehe ich eher als eine Lückenbebauung.“ Dass es bei solchen Vorhaben regelmäßig Probleme beim Abwasser, Löschwasser und Parken gebe, darauf wies dann noch Frank Vetterlein (Freie Wählervereinigung Liemehna) hin. Doch dies, so der Hinweis von Ralf Tauchnitz, sei Sache des Investors, der diese Fragen im Rahmen des Bebauungsplanes klären müsse.

Räte diskutieren bis Ende Februar weiteres Vorgehen

Da es sich erst einmal nur um eine Vorstellung des Vorhabens handelte, stand dieses Mal noch kein entsprechender Beschluss auf der Tagungsordnung. Bis Ende Februar wollen die Räte nun erst einmal intern diskutieren, wie sie prinzipiell zu weiteren Baugebieten stehen. In Jesewitz werden bereits derzeit gerade 22 Bauplätze in Gallen erschlossen. In der Planung befinden sich zudem rund 30 Eigenheimplätzen „In der Heimmark“ in Pehritzsch. Zudem sollen Am Teichweg in Ochelmitz und an der Alten Salzstraße in Liemehna jeweils drei bis vier weitere Wohnbaugrundstücke entwickelt werden.

Von Ilka Fischer